美國控中國及俄羅斯變相鼓勵北韓試射飛彈　阻撓安理會採取措施

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）聯合國安理會20日上午於紐約舉行會議，討論北韓核問題，美國在會議中指責中國與俄羅斯，阻撓安理會對北韓發射飛彈行為採取因應措施，等於是在鼓勵北韓發射飛彈。

根據中央社引述法新社報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在會議上問道，北韓到底要違反聯合國安理會決議多少次，中國與俄羅斯才會停止包庇北韓政權？她認為，兩國的蓄意阻撓，是在鼓勵北韓發射飛彈，且可不受懲罰。

2017年，北韓在進行飛彈與核試後，時任美國總統川普帶領安理會一致通過3項決議，對北韓實施3輪嚴厲的經濟制裁，禁止北韓出口煤炭、鐵礦石、鉛、水產品等，使其出口額大受影響，而該次為安理會近期最後一次對北韓採取行動。

而自去年5月，中國與俄羅斯否決了一項對北韓實施新制裁的決議後，儘管北韓以前所未見的頻率試射飛彈，安理會至今仍無法就此問題通過任何決議。湯瑪斯-葛林斐德在上個月曾點名，有「兩個」常任理事迫使他們保持沉默。

湯瑪斯-葛林斐德上個月也警告，安理會缺乏行動是很危險的事，會讓北韓更加狂妄地採取破壞穩定的作為，且不擔心任何後果。

安理會擁有15個成員國，此次美、日、法等在內的9個成員國發出聯合聲明，共同譴責北韓試射飛彈數量前所未見，日益嚴重的危機不僅威脅地區，還威脅全球和平與穩定。他們認為，北韓在考驗安理會的決心與宗旨，安理會必須採取行動。

中國與俄羅斯皆拒絕為北韓的飛彈試射承擔責任，他們認為責任應歸咎於美國與南韓所舉行的聯合軍事演習。