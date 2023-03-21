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集保結算所：疫情趨緩不鬆懈　圓滿召開股東會

By 台灣英文新聞
2023/03/21 16:58

隨著國內外疫情趨緩，衛生福利部疾病管制署調整部分防疫政策，取消公共場域量測體溫及放寬佩戴口罩等規範，金管會配合公告取消股東會場應佩戴口罩、量測體溫及股東會延期等相關措施，集保結算所今(21)日表示，同步調整防疫作業指引相關內容，以利公司在今(2023)年召開股東會旺季來臨前，及早因應，作為安排防疫措施的參考。

集保結算所表示，在會場防疫方面，這次指引內容取消佩戴口罩、量測體溫、採取梅花座或間隔坐法、同一議案發言時間與次數、禁止飲食及應減少場內工作人員人數等相關規定，且股東及工作人員得自主決定是否佩戴口罩，但股東會場如符合人潮聚集且無法保持適當距離者，公司應建議佩戴口罩。此外，雖已放寬發放紀念品應保持前後間社交距離的規定，不過公司發放時，仍應保持動線順暢，避免人潮擁擠造成非必要的接觸，以維護股東的健康安全。

集保結算所還說，防疫措施雖已隨疫情趨緩逐步放寬，集保結算所總經理陳德鄉再次呼籲，公司召開股東會時仍須遵循股東會防疫指引規範辦理；另外，從今年開始上市(櫃)、興櫃公司都要採行電子投票，陳德鄉提醒投資人可選擇採用電子投票，不用親臨股東會也可以行使權利，保護自己也保護他人，為後疫情時代的防疫，共同盡一分心力。

更新時間 : 2023-03-21 19:48 GMT+08:00

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