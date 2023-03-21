（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）開戰機出事的風險恐怕不只來自執行任務、與敵機纏鬥，一項美國五角大廈研究顯示，軍機飛行員罹癌比例異常地高，也是首次發現，連為軍機維修、加油的地勤人員，都遭受不小的健康危害。

美聯社報導，美國軍方退役人員多年來對空中、地面人員罹患癌症人數之多感到不解，此前的軍方研究皆稱，飛行機組員與一般美國大眾的罹癌風險無異。然而，五角大廈公布了一年來針對1992年至2017間的90萬名美國軍人所做的研究指出，癌症發生率的確高了些。

整體而言，這段期間值勤飛行任務者，罹癌機率高出24%。個別癌症方面，黑色素瘤比例多出87%，甲狀腺癌多39%。男性得攝護腺癌機率增加16%，女性得乳癌機率多了16%。

就軍機地勤人員而言，整體罹癌機率高出3%。腦部、神經系統癌症機率多19%，甲狀腺癌多15%，腎癌多9%。女性乳癌機率高出7%。

唯一的好消息或許是，無論是地勤或空勤人員，肺癌機率都低了許多，而飛行員罹患膀胱癌、直腸癌的比例也較低。

研究已就年齡、性別、種族等因素加以調整。五角大廈表示，這是迄今規模最大、最全面的研究，也首次涵蓋了地勤人員，不過真實罹癌患者數目恐怕高得多。

美國國會2021年通過的國防法案，要求進行此一研究，如今結果出爐，五角大廈必須有所動作，找出服役人員患病的原因。如，是何種環境因素提高了罹癌風險？噴射機燃油、戰機零件清潔劑、感測器與其動力來源、航母甲板上的雷達系統等等。

然而，要判定罹癌原因有其困難，國防部也強調，這並不代表從軍投入空勤工作就會罹癌，畢竟還有其他複雜的變因，如家族史、喝酒與吸菸狀況等。

海軍上校Jim Seaman是A-6闖入者式攻擊機（A-6 Intruder）駕駛，他於2018年死於肺癌，得年61歲。遺孀Betty Seaman透露，她的先生每次從航母值勤回來，身上裝備都充滿燃油味，氣味至今不散。據她所述，機組員抱怨，連航母上的飲水系統都能聞到油味。她曾在夫婿生病後問他，會後悔選擇這條路嗎？

他回，就算重來一次，他還是會走這行。

開戰機容易罹癌？美國國防部研究：飛行員、地勤人員癌症比例高