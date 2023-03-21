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【2024台灣總統大選】民調重新洗牌 賴清德大幅領先侯友宜 柯文哲續居第三

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/21 14:52
（左起）賴清德、侯友宜、柯文哲（圖／三人臉書）

（左起）賴清德、侯友宜、柯文哲（圖／三人臉書）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣民意基金會今（21）日公布最新2024年總統大選民調，若由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競逐大位，賴清德以36.2%遙遙領先，侯友宜支持度大跌，柯文哲則穩居第三。

這項針對20歲以上台灣人的民調顯示，賴清德36.2%，侯友宜24.8%，柯文哲19%。12.2%尚未能決定，7.8%沒意見、不知道、拒答。

根據民意基金會董事長游盈隆，這項發展透露了一個重要的訊息，那就是2024 總統選舉競爭已重新洗牌。民進黨新任黨主席賴清德強勢崛起，大幅領先被外界看好將代表國民黨參選的新北市長侯友宜，及民眾黨主席／前台北市長柯文哲。

與上個月相比，賴清德支持度上揚 8.5 個百分點，侯友宜支持度重挫 7.6 個百分點，柯文哲下滑 0.5 個百分點，象徵上個月的總統選舉競爭結構被強力扭轉。　

台灣民意基金會自2022 九合一地方選舉結束後，開始進行 2024 總統大選民調，每月一次，迄今四次。從去年 12 月到今年 3 月，可歸納出以下幾點：

一、過去四個月，賴清德支持度大起大落，最低是2月 27.7%，最高是3月 36.2%，兩者相差 8.5 個百分點。整體走勢有強力往上的味道。

二、過去四個月，侯友宜支持度更是大起大落，最高是去年地方大選剛結束時38.7%，最低就是現在3月 24.8%，兩者相差 13.9 個百分點。整體走勢呈現明顯一路下滑的態勢。

三、相較之下，過去四個月支持度最穩定的是柯文哲，最高是今年1月22.3%，最低是去年 12 月 17.8%，兩者相差 4.5 個百分點。最近這兩個月則都維持在 19%左右。

四、整體來說，到目前為止，賴清德與侯友宜穩居前兩名，互有領先，柯文哲續居第三，並無急起直追的跡象。惟最新的情勢演變，賴清德正大幅領先侯友宜 11.4個百分點，侯友宜正陷入最低潮時期，選情會不會就此「定型化」？值得觀察。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計，山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2023 年 3 月 13 日至 14 日兩天，對象是全國20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構。有效樣本 1,073 人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99個百分點。

【2024台灣總統大選】民調重新洗牌 賴清德大幅領先侯友宜 柯文哲續居第三

【2024台灣總統大選】民調重新洗牌 賴清德大幅領先侯友宜 柯文哲續居第三
2024總統大選民調（圖／台灣民意基金會）
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