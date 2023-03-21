蔡總統3/29出訪中南美洲 將過境美國紐約洛杉磯 盼達成「民主深化」、「共榮發展」

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（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）總統府今（21）日宣布，總統蔡英文29日將率團出訪中美洲友邦，去程過境美國東岸紐約、回程過境美國洛杉磯，4月7日返抵國門，全程10天9夜。

總統府下午召開記者會宣布，蔡總統將出訪中美洲友邦瓜地馬拉和貝里斯，盼達成「民主深化」、「共榮發展」兩大目標。行程規劃為3月29日下午啟程，同日過境紐約，31日上午離開美國，4月1日抵達瓜地馬拉，4月3日抵達貝里斯，4月5日過境美國洛杉磯，4月7日返抵國門，全程共計10天9夜。

此行訪問瓜地馬拉行程包括會晤賈麥岱總統、見證兩國外長簽署「台瓜基本合作協定」、接受賈總統國宴、出席齊瑪德南戈（Chimaltenango）醫院落成贈交儀式，以及與旅瓜僑民代表晤敘等；貝里斯行程則包括會晤布里仙紐總理、見證兩國外長簽署技術合作協定、赴國會演說、視察技術團種羊生產暨輔導體系強化計畫及出席婦女賦權計畫成果展；另將分別接受察芙拉（Froyla Tzalam）總督國宴及布總理款宴，以及與旅貝僑民代表餐敘等。

總統府發言人林聿禪於下午記者會上表示，因為全球疫情因素，自2019年出訪加勒比海友邦之後，蔡英文總統已三年多未安排出訪行程。而在去年9月，瓜地馬拉賈麥岱（Alejandro Giammattei）總統特別邀請蔡總統能訪問瓜地馬拉。賈麥岱總統也多次在公開場合及接受國際媒體採訪時表達支持臺瓜邦誼的堅定立場，兩國雙邊合作密切，相關成果也獲得瓜地馬拉人民及各界的肯定。

林聿禪說，而貝里斯長年以來，堅定支持臺灣有意義地參與各個國際組織，雙方在基礎建設、醫療公衛、農業技術等領域共同建構密切夥伴關係。此外，貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）伉儷曾於去年3月訪臺，總理夫人兼婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）也應我國邀請，在今年2月時再次來臺出席「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」。

因此，為了回應友邦多次的誠摯邀請及展現對友邦的重視，並持續深化民主盟友間的合作發展，蔡總統將展開「民主夥伴共榮之旅」。對於此次出訪，總統期許能達成「民主深化」、「共榮發展」兩大目標。深化民主夥伴交流合作，共同維護國際和平穩定，也持續推動互惠共榮的合作計畫，共同拚福利、拚建設、拚經濟。

林聿禪說，在過去幾年間，從全球防疫、援助烏克蘭及土耳其震災，臺灣始終跟國際社會站在一起，是國際社會的良善力量。透過本次出訪，除了感謝堅守民主自由價值的夥伴，持續「挺臺灣」，也將針對農業技術、醫療公衛、婦女賦權、數位經濟以及供應鏈安全等領域，做更廣泛的合作。未來臺灣也會繼續努力與友邦及理念相近國家，共同維護區域和平，並為全球的經濟復甦，貢獻更多心力。