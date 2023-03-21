美國前總統川普預告被逮 煽動支持者抗議 紐約嚴陣以待

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國前總統川普（Donald Trump）18日在自家社群媒體「宣告」21日將被逮捕，以聳動言語煽動支持者現身抗議，紐約市警局嚴陣以待，但這號召似乎沒引起太大回響，而若他真的被起訴，將成為美國史上首位遭起訴的卸任元首。

路透、AP報導，為了防範衝突，紐約曼哈頓刑事法院外已設起圍籬，但不同於2021年1月6日川普號召支持者群起攻入國會事件，目前尚無抗議跡象，就連川普鐵粉都有些無動於衷。有人稱在對抗政府一事上已受夠了，「沒有億萬富翁會幫我們付帳單」。另有人警告，就算要上街示威，也必須和平有秩序，否則就中了左派人士的陷阱，反倒對川普帶來責難。

川普這回捲入的訟案是2016年涉嫌對豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付13萬美元封口費一事，他指示前御用律師柯恩（Michael Cohen）處理，柯恩當年也向花花公子女郎麥克道格（Karen McDougal）付了一筆15萬元的款項，要將二人與川普的緋聞壓下。川普則對與二女有染的指控矢口否認。

經手金流的柯恩，透過空殼公司核銷封口費，由於當時正值總統大選競選期間，相關行徑涉嫌違反競選金融稅務法規，有利川普選情。曼哈頓檢方2018年起訴柯恩，他已認罪。

就算川普真的遭到起訴，也無礙其再戰2024年白宮寶座的意圖。川普甚至夸夸其詞表示，如此反而有利其選情。但他在競選過中，恐怕得頻繁往來佛羅里達莊園與曼哈頓法庭，且根據路透20日完成的民調，44%的共和黨人認為川普若被起訴，就應退出選舉。

此項發展也將測試共和黨對川普的態度。由於川普始終不承認2020敗選，黨內對他的忠誠度本就有所動搖，但他在共和黨選民中，畢竟還是有一定程度的吸引力，要挺還是不挺，的確棘手。

川普在任內曾兩度遭到彈劾，分別是2019年「烏克蘭門」以及2021年煽動支持者釀成國會暴動，但兩次都逃過一劫，在參議院就被擋了下來。事實上，他官司纏身，封口費只是其中一案，其他還包括涉嫌推翻2020大選結果、詐欺與誹謗案、藏匿機密資料等等。

至於川普會不會戲劇化地在眾人面前被上銬帶走？紐約法學院教授Anna Cominsky認為，不太可能，因川普應會配合檢方，乖乖跟著走。不過她也稱，川普向來不怕混亂騷動，他會放棄利用這「逮捕大秀」促成有利他局面的機會嗎？不好說。

美國前總統川普預告被逮 號召支持者抗議 紐約嚴陣以待



直升機在曼哈頓下城上空盤旋（圖／美聯社）



民眾在川普海湖莊園外表達支持（圖／美聯社）