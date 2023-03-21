台灣猴痘疫苗3/21起預約 最快明日開打 有「高風險性行為」者可打

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）因應本土猴痘疫情感染風險升高，第一階段猴痘疫苗預約平台將於今（21）日下午3時開放，若民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」可登記，共6家醫院提供接種，最早明天下午開打，約2500人份疫苗。

疾管署發言人羅一鈞表示，國內目前共有10例本土猴痘通報案例，個案間都沒有找到關聯性，均是散發，社區風險持續提高，本署已完成猴痘疫苗接種規劃。

疫苗接種對象除確診個案的高風險接觸者及正痘病毒屬實驗室操作人員等由衛生單位安排提供接種服務外，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)，自今日下午3時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，及選擇欲前往接種之醫院。

考量現階段疫苗量有限及疫苗特性等因素，接種作業採事前登記預約、集中接種、並以「皮內」注射為主方式辦理，以達疫苗最大效益。已先設置6家合作醫院提供接種服務，分別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。

疾管署強調，為有利於後續安排登記民眾的接種服務，請民眾填寫意願登記時務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，恕無法提供接種服務。

完成意願登記後，疾管署將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾可以至選擇的接種醫院進行門診預約掛號。請民眾於收到可預約掛號通知後，儘早至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。

台灣猴痘疫苗3/21起預約 最快明日開打 「高風險性行為」可打