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不甩中國怒火 捷克眾議院議長25日率歷年最大150人團訪台灣

台灣與捷克各項合作往來日益密切，台灣已成為捷克的重要海外投資者之一。今年新上任、立場中間偏右的帕維爾（Petr Pavel）政府，相對積極的尋求與台灣發展關係，有別於過往上任政府親中覓商機的基調。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/21 12:28
捷克眾議院議長艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）將率150人商務代表團訪台灣。(圖/Marketa Pekaro...

捷克眾議院議長艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）將率150人商務代表團訪台灣。(圖/Marketa Pekaro...

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）台灣與歐洲聯盟成員國捷克近來交好，儘管中國屢次祭出警告，捷克眾議院議長艾達莫娃20日仍表示，將於25日率150名商界、科學界人士與官員訪問台灣，這是捷克歷來規模最大的訪台代表團。

台灣與捷克各項合作往來日益密切，台灣已成為捷克的重要海外投資者之一。今年新上任、立場中間偏右的帕維爾（Petr Pavel）政府，相對積極的尋求與台灣發展關係，有別於過往上任政府親中覓商機的基調。

事實上，捷克新總統帕維爾今年1月當選後不久，就接聽來自台灣總統蔡英文的電話，當時已引來北京強烈抨擊。捷克總理費亞拉（Petr Fiala）對此表示，捷克政府尊重一中政策，但可以自行決定對話對象。

路透社報導，艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）在結束訪韓行程後，計畫在3月25日至30日抵台訪問，中國怒批這是「錯誤決定」。對此艾達莫娃表示：「從我方角度來看，這是5年來規模最大的海外商務代表團。」

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）曾於2020年率領約90人團訪台，並在立法院演說時用中文表示「我是台灣人」。

對於中國出言威脅，艾達莫娃表示，中國有公開警告，但目前尚無其他任何動作，「我認為我方初步的回應足夠清楚且堅定。」

艾達莫娃現年38歲，擔任眾議院議員已10年，2019年接任中間偏右的「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09）主席一職。艾達莫娃18日接受中央社專訪談及本次台灣行，稱此行目標主要是促成捷克企業界和學術機構與台灣交流，並期盼與台灣的半導體業合作，並希望能促成台灣博物館的寶藏在布拉格展出。

她也表示，當前的捷克政府自認是台歐關係的推手，打算重拾前總統哈維爾（Václav Havel）建立的傳統，在外交上重返人權、自由和民主，支持分享共同價值的國家。

關於北京的要求取消訪問台灣行程，艾達莫娃指出，捷克與台灣是自然夥伴的關係，沒道理中斷雙方的合作，「捷克是民主國家，有自己的外交政策，沒人可以告訴我們該怎麼做」。
外賓來訪
捷克
台捷友好
艾達莫娃

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更新時間 : 2023-03-21 19:47 GMT+08:00

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