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【台灣累計16例】本土猴痘再增3例 苗栗、宜蘭首度出現個案

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/21 12:24
國內再增4例猴痘確定病例，為3例本土、1例日本境外移入個案。（圖/美聯社）

國內再增4例猴痘確定病例，為3例本土、1例日本境外移入個案。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）國內再增4例猴痘確定病例，為3例本土、1例日本境外移入個案，均為北部本國籍男性。疾管署疫情中心李佳琳副主任今（21）日表示，由於本土病例持續再發生，且是散發病例，評估國內傳播風險升高中。

疾管署發言人羅一鈞說明，這4名個案均為北部本國籍男性，其中本土個案居住縣市分布為新北市、苗栗縣、宜蘭縣，其中苗栗縣、宜蘭縣是首度出現本土猴痘。

4名個案年齡介於30多歲至40多歲，發病日介於今(2023)年3月3日至5日，因身體陸續出現發燒、鼻塞、頭痛、疲倦、口腔潰瘍、腹瀉、紅疹、淋巴結腫大、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月14、15日確診陽性。

目前4例個案均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關高風險接觸者共14名，已進行衛教並自我健康監測21天（最後監測日為3月27日），包含6名同住者、8名非同住者，其中5名經過評估且有意願打疫苗，另外52名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診16例病例(10例本土及6例境外移入)；確診病例均為男性，年齡介於20多歲至50多歲間，中位數約30多歲，以性接觸感染為主。

疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

【台灣累計16例】本土猴痘再增3例 苗栗、宜蘭首度出現個案
猴痘
疾管署

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