【台宏生變】多個友邦力挺台灣、美國從中交涉 台外交部：與宏國溝通從未間斷

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）14日於推特宣布將與中國發展正式外交關係，我國多個友邦公開聲援，並重申與台邦誼穩固；外傳美國正與宏方交涉，我國外交部20日表示，與宏國政府的溝通從未間斷，會盡最大努力維持台宏邦誼。

《路透》日前引述美國知情人士說法指出，美國正試圖阻止宏國轉投中國，盼能在宏、中達成正式協議前，說服宏國回心轉意。

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先前我報所訪涉外人士表示，美國會為台灣說話，但對於宏國的金錢需求不會有實質動作，不可能自掏腰包承諾補貼宏國的債務缺口。且此番宏都拉斯總統罕見於推特上將外交暗棋化為明面喊價，頗有藉台灣、中國乃至美國的外交角力從中獲利之勢，手法相當「拙劣」。

在台灣面臨宏國為錢轉向的外交挫折之際，也有多個友邦政府公開表達對台灣的支持，並重申與我國邦誼穩固。

瓜地馬拉政府於15日發布新聞稿表達對我國的支持，強調台灣擁有民主價值觀，是與瓜國相互尊重的獨立國家；貝里斯外交部於3月16日宣布繼續承認台灣是主權獨立的國家，兩國將努力在共同價值、尊重法治、民主和人權以及自決的基礎上，強化友好的雙邊關係。

此外，巴拉圭外交部於3月18日推文，重申與中華民國（台灣）65 年來的友誼與合作承諾，將繼續加強各個領域的雙邊關係，以謀求台巴兩國的進步和福祉。巴拉圭駐台大使費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez）也在17日投書**台灣英文新聞**，重申台巴雙邊友好65年來不曾有變，強調台灣從來不是中國的領土，從不受中國統治。

聖克里斯多福及尼維斯政府也致電我國駐使，表達堅定維繫兩國邦誼的立場；聖露西亞外長包提斯（Alva R. Baptiste)於本月13日至17日訪台期間，更多次代表露國總理皮耶（Philip J. Pierre)重申深化與我國邦誼的立場；聖文森駐台大使柏安卓(Andrea Bowman)在本月17日外交部春宴活動上，代表使節團致詞時也重申對我國的支持。

外交部表示，誠摯感謝友邦政府在此重要時刻積極發聲挺台，並再次強調，我國與宏國政府的溝通從未間斷，外交部會盡最大努力維持台宏邦誼，但我們絕不會與中國進行金錢競逐。

外交部重申，我國已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，我國政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮我國的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方80多年友誼的錯誤決定。

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