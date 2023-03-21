巴拉圭跨黨派參眾議員訪台灣 重申堅定支持兩國邦誼

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台宏外交生變，巴拉圭變天傳聞四起。巴拉圭重量級參議員亞諾夫婦率跨黨派參、眾議員訪台，並於20日與外交部長吳釗燮會晤，重申巴拉圭國會不分黨派一致支持台巴邦誼，並肯定兩國多年來豐碩合作成果，嘉惠巴拉圭人民。

巴拉圭今年4月將舉行總統大選，反對黨候選人艾里格里（Efrain Alegre ）曾放話要為大豆、牛肉出口爭取市場，轉向與中國建交。現任巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）今年2月訪台時，強調若下屆總統選擇與台灣斷交，將是「一個歷史性的錯誤」。

巴拉圭駐台大使費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez）17日投書台灣英文新聞，重申巴國與中華民國（台灣）自1957年7月12日建交以來，雙邊友好65年來不曾有變，並援引歷史說明台灣從來不是中國的領土，從不受中國統治。然而台巴關係前景或需等4月大選塵埃落定後，方算明朗。

此番亞諾（Blas Antonio Llano Ramos）率跨黨派訪團來台，表態意味濃厚。昨日吳釗燮與訪團會面，歡迎訪團到來也表示台巴邦誼不因距離遙遠阻隔，建交逾65年來關係友好密切，兩國共享民主、自由及人權等普世價值，雙方政府為促進人民福祉及培育優秀人才，推動各項禆益民生的合作計畫，台灣樂願與巴拉圭分享發展經驗，也樂見近年來兩國雙邊貿易持續穩定成長，期盼持續深化投資及經貿關係，互惠共榮。

亞諾則感謝台灣長年來大力協助巴拉圭國家發展，尤其是培育眾多巴拉圭優秀青年的獎學金及「台灣-巴拉圭科技大學」計畫，眾多巴拉圭受獎生在台灣學習知識及技術，返國促進巴拉圭經濟發展及社會繁榮。亞諾參議員堅定支持台巴邦誼，並強調巴拉圭人民對台灣長年來無私的協助與貢獻至表感激。

隨團來訪的席爾瓦（Fernando Alberto Silva Facetti）參議員指出，總統阿布鐸率團訪台，充分展現巴國對台灣的堅定支持。席爾瓦極力讚揚台灣為亞洲最開放的民主國家，並稱「夜越暗，離黎明就越近」，新時代即將來臨，巴拉圭將與台灣永遠併肩奮進。

外交部指出，俞大㵢次長於會晤後，代表外交部款宴訪問團一行，亞諾參議員及訪團成員均重申力挺台巴邦誼，齊力深化兩國既有的友好關係，充分展現巴拉圭國會跨黨派議員對台灣的強勁支持。