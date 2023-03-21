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全台有感！台灣花蓮今早連四起地震 最大規模5.3

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/21 10:00
氣象局提供

氣象局提供

最後更新時間：10:24

首次發稿時間：10:00

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）氣象局表示，今（21）日上午9點45分起花蓮縣接連發生四起有感地震，芮氏規模介於3.7至5.3，其中前兩起花蓮最大震度為4級，後面兩起最大震度約為3級。

根據交通部中央氣象局最新資訊，花蓮縣今早9點近10點左右發生四起地震，分別為45、46、54和59分，震央皆位於花蓮縣萬榮鄉，分別為芮氏規模5.3、4.4、3.9和3.7。

地震發生後，氣象局也發布災防告警訊息（國家級警報），提醒中部地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。

四起地震詳細資訊如下：

  • 時間：2023/03/21 09:45
  • 位置：北緯 23.65度，東經 121.31度即在花蓮縣政府西南方 49.5 公里 ，位於花蓮縣萬榮鄉
  • 地震深度：7.2公里
  • 芮氏規模：5.3
  • 花蓮縣光復、紅葉、磯崎最大震度4級／台東縣和南投縣最大震度3級／嘉義縣、雲林縣、台中市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義市、高雄市和屏東縣最大震度2級。

  • 時間：2023/03/21 09:46
  • 位置：北緯 23.64度，東經 121.29度即在花蓮縣政府西南方 51.3 公里 ，位於花蓮縣萬榮鄉
  • 地震深度：3.4公里
  • 芮氏規模：4.4
  • 花蓮縣光復最大震度4級／南投縣最大震度2級／台東縣、嘉義縣、雲林縣、台中市、宜蘭縣最大震度1級

  • 時間：2023/03/21 09:54
  • 位置：北緯 23.63度，東經 121.32度即在花蓮縣政府西南方 50.5 公里 ，位於花蓮縣萬榮鄉
  • 地震深度：5.2公里
  • 芮氏規模：3.9
  • 花蓮縣光復最大震度3級／南投縣、台中市最大震度1級

  • 時間：2023/03/21 09:59
  • 位置：北緯 23.65度，東經 121.3度即在花蓮縣政府西南方 50.2 公里 ，位於花蓮縣萬榮鄉
  • 地震深度：8.3公里
  • 芮氏規模：3.7
  • 花蓮縣光復最大震度3級／南投縣、台東縣最大震度1級

快訊！台灣花蓮今早連四起地震 全台有感

全台有感！台灣花蓮今早連四起地震 最大規模5.3
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花蓮地震
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