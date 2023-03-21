Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

助實現零飢餓目標！農委會續推60元幸福餐盒

農委會期許，未來有更多團體和企業響應投入幸福餐盒與幸福餐食的推動，讓更多有需要的國人與弱勢族群在食物與營養方面充分獲得照顧。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/21 09:22
照片由農委會提供

照片由農委會提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）延續2022年試辦幸福餐盒，支持農民生產之農產品，農委會昨(20)日表示，今年自3月20日起媒合喜憨兒基金會、勝利廚房等11家製作販售60元幸福餐盒，每週販售1,000份於雙北全聯福利中心和家樂福量販店販售，預計4月後擴大辦理後，二家通路於全國各地點的販售量預估達1萬7000份。

受到COVID-19疫情、烏俄戰爭等衝擊，造成國際糧食供應短缺及原物料價格上漲，面對物價漲幅與經濟壓力，農委會為了支持農民生產之農產品、結合食農教育推廣臺灣農畜產品給消費者，農委會表示，2022以既有預算試辦幸福餐盒，以支持在地農業，並照顧農村弱勢族群，由於試辦後民眾反應熱烈，該會決定於2023年繼續辦理。

農委會說明，2023年的60元幸福餐盒食材以國產畜漁產品為主菜、時令蔬菜為配菜，期讓民眾透過食的體驗，了解更多優質國產品，透過支持在地生產目標，確保獲得安全、營養和充足的食物。

農委會表示，今年3月20日起媒合喜憨兒基金會、糕菲庇護工場、勝利廚房等11家製作販售60元幸福餐盒，每週販售1,000份，並結合全聯福利中心（台北市30-40間門市）及家樂福量販店（雙北30家）販售，之後全國各地全聯福利中心及家樂福量販店也將陸續加入開賣，各販售8,000份，所有地點共販售17,000份，預計4月後將正式上路並擴大辦理。

農委會指出，農委會此次疫後特別預算中的農村送暖計畫，編列幸福餐盒和幸福餐食預算，待預算通過後會再擴大辦理，除了幸福餐盒外，將提供免費公益幸福餐食100萬份，公益幸福餐食需透過公開透明之幸福食材網登記，讓全國各縣市符合條件之立案團體申請，同時也會主動聯絡有需求之團體，提供申請公益幸福餐食之資訊與方法。

最後，農委會期許，未來有更多團體和企業響應投入幸福餐盒與幸福餐食的推動，讓更多有需要的國人與弱勢族群在食物與營養方面充分獲得照顧。

助實現零飢餓目標！農委會續推60元幸福餐盒

大合照。(照片由農委會提供)
農委會
幸福餐盒
農產品

相關新聞

貓奴注意！農委會發布養貓指南 小孩遛貓、家貓生小崽都違法
貓奴注意！農委會發布養貓指南 小孩遛貓、家貓生小崽都違法
2023/03/17 14:56
3月底將進口逾500萬顆雞蛋　陳吉仲：一盒10顆65元
3月底將進口逾500萬顆雞蛋　陳吉仲：一盒10顆65元
2023/03/15 19:54
〈時評〉「搗蛋」危機一再重演　民進黨應拉高層級面對　
〈時評〉「搗蛋」危機一再重演　民進黨應拉高層級面對　
2023/02/24 15:30
【淡淡的哀傷】台灣蛋價兩大原因漲回歷史新高　農委會估這時間回歸平穩
【淡淡的哀傷】台灣蛋價兩大原因漲回歷史新高　農委會估這時間回歸平穩
2023/02/12 17:59
【推廣台灣咖啡】40位沖煮達人　3月決戰台中市民廣場
【推廣台灣咖啡】40位沖煮達人　3月決戰台中市民廣場
2023/02/09 17:19

更新時間 : 2023-03-21 19:46 GMT+08:00

最受歡迎

台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀
〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
台灣猴痘疫苗3/21起預約 最快明日開打 有「高風險性行為」者可打
台灣猴痘疫苗3/21起預約 最快明日開打 有「高風險性行為」者可打
美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低
美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低
3/19台灣COVID-19本土病例增8,209例、死亡43例　「0+n」明日起上路
3/19台灣COVID-19本土病例增8,209例、死亡43例　「0+n」明日起上路
台北捷運淡水站日日爆滿　通勤族喊苦催增開班次　北捷：將視運量調整規劃
台北捷運淡水站日日爆滿　通勤族喊苦催增開班次　北捷：將視運量調整規劃
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
全台有感！台灣花蓮今早連四起地震 最大規模5.3
全台有感！台灣花蓮今早連四起地震 最大規模5.3