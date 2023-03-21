助實現零飢餓目標！農委會續推60元幸福餐盒

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）延續2022年試辦幸福餐盒，支持農民生產之農產品，農委會昨(20)日表示，今年自3月20日起媒合喜憨兒基金會、勝利廚房等11家製作販售60元幸福餐盒，每週販售1,000份於雙北全聯福利中心和家樂福量販店販售，預計4月後擴大辦理後，二家通路於全國各地點的販售量預估達1萬7000份。

受到COVID-19疫情、烏俄戰爭等衝擊， 造成國際糧食供應短缺及原物料價格上漲， 面對物價漲幅與經濟壓力，農委會為了支持農民生產之農產品、 結合食農教育推廣臺灣農畜產品給消費者，農委會表示，2022以既有預算試辦幸福餐盒， 以支持在地農業，並照顧農村弱勢族群，由於試辦後民眾反應熱烈， 該會決定於2023年繼續辦理。

農委會說明，2023年的60元幸福餐盒食材以國產畜漁產品為主菜 、時令蔬菜為配菜，期讓民眾透過食的體驗，了解更多優質國產品， 透過支持在地生產目標，確保獲得安全、營養和充足的食物。

農委會表示，今年3月20日起媒合喜憨兒基金會、糕菲庇護工場、 勝利廚房等11家製作販售60元幸福餐盒，每週販售1,000份 ，並結合全聯福利中心（台北市30-40間門市） 及家樂福量販店（雙北30家）販售， 之後全國各地全聯福利中心及家樂福量販店也將陸續加入開賣， 各販售8,000份，所有地點共販售17,000份，預計4月後 將正式上路並擴大辦理。

農委會指出，農委會此次疫後特別預算中的農村送暖計畫， 編列幸福餐盒和幸福餐食預算，待預算通過後會再擴大辦理， 除了幸福餐盒外，將提供免費公益幸福餐食100萬份， 公益幸福餐食需透過公開透明之幸福食材網登記， 讓全國各縣市符合條件之立案團體申請， 同時也會主動聯絡有需求之團體， 提供申請公益幸福餐食之資訊與方法。

最後，農委會期許，未來有更多團體和企業響應投入幸福餐盒與幸福餐食的推動， 讓更多有需要的國人與弱勢族群在食物與營養方面充分獲得照顧。

大合照。(照片由農委會提供)