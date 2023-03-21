助實現零飢餓目標！農委會續推60元幸福餐盒

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）延續2022年試辦幸福餐盒，支持農民生產之農產品，農委會昨(20)日表示，今年自3月20日起媒合喜憨兒基金會、勝利廚房等11家製作販售60元幸福餐盒，每週販售1,000份於雙北全聯福利中心和家樂福量販店販售，預計4月後擴大辦理後，二家通路於全國各地點的販售量預估達1萬7000份。
受到COVID-19疫情、烏俄戰爭等衝擊，造成國際糧食供應短缺及原物料價格上漲，面對物價漲幅與經濟壓力，農委會為了支持農民生產之農產品、結合食農教育推廣臺灣農畜產品給消費者，農委會表示，2022以既有預算試辦幸福餐盒，以支持在地農業，並照顧農村弱勢族群，由於試辦後民眾反應熱烈，該會決定於2023年繼續辦理。
農委會說明，2023年的60元幸福餐盒食材以國產畜漁產品為主菜、時令蔬菜為配菜，期讓民眾透過食的體驗，了解更多優質國產品，透過支持在地生產目標，確保獲得安全、營養和充足的食物。
農委會表示，今年3月20日起媒合喜憨兒基金會、糕菲庇護工場、勝利廚房等11家製作販售60元幸福餐盒，每週販售1,000份，並結合全聯福利中心（台北市30-40間門市）及家樂福量販店（雙北30家）販售，之後全國各地全聯福利中心及家樂福量販店也將陸續加入開賣，各販售8,000份，所有地點共販售17,000份，預計4月後將正式上路並擴大辦理。
農委會指出，農委會此次疫後特別預算中的農村送暖計畫，編列幸福餐盒和幸福餐食預算，待預算通過後會再擴大辦理，除了幸福餐盒外，將提供免費公益幸福餐食100萬份，公益幸福餐食需透過公開透明之幸福食材網登記，讓全國各縣市符合條件之立案團體申請，同時也會主動聯絡有需求之團體，提供申請公益幸福餐食之資訊與方法。
最後，農委會期許，未來有更多團體和企業響應投入幸福餐盒與幸福餐食的推動，讓更多有需要的國人與弱勢族群在食物與營養方面充分獲得照顧。
大合照。(照片由農委會提供)