【亞洲巡迴】國際知名小提琴家陳銳跨舒適圈　攜名琴宣告台灣封箱代表作

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）知名小提琴家陳銳將舉辦亞洲巡演，於昨（20）日記者會上宣告此次將「封箱」他最具代表性的孟德爾頌小提琴協奏曲，攜手睽違逾30年再度登台的德國班貝格交響樂團（Bamberger Symphoniker）帶來3場演出。

華裔小提琴家陳銳台北出生，小時候移民澳洲四歲開始學小提琴，自幼被視為音樂神童，為伊莉莎白女王大賽、曼紐因大賽金獎得主，他宣布，從班貝格的台灣巡演開始，這將是最後一輪的孟德爾頌小提琴協奏曲演出，並展開全新的錄音計畫和與曲目規劃。

此次陳銳帶著史特拉第瓦里1714年的名琴「海豚」重磅登台，該琴由日本音樂基金會提供，已故小提琴家海飛茲（Jascha Heifetz）也曾拉過，陳銳形容「海豚」像野馬很難駕馭，也像傲嬌的公主難以追求，但在比利時遇見一位製弓師傅後，他才重新掌握握弓及施力方法，調整演奏方式順利「融化」公主心。

陳銳宣布將封箱孟德爾頌小提琴協奏曲。（圖/陳銳Instagram）

陳銳提及，年輕時老師叫他不要一直練同一個曲目，他聽到時很沮喪，但之後才明白勇於嘗試、跨出舒適圈對於音樂生涯的幫助，「人要不斷地探索、旅行、成長」，這體悟也被他實踐在社群經營方面。

陳銳於10年前開始經營Instargram、YouTube等平台，不管是拉琴給馬聽、還是在家拍反差萌的搞笑影片，都大大的挑戰保守的古典音樂圈思維，陳銳表示，當初的確有收到批評，但對他而言最好的方法是表達自己是誰，只想對社會帶來好的影響，因此無論是拍影片、開設偏鄉大師班、創立音樂互動平台「口袋音樂院」（Pocket Conservatory），都可以看到他透過創意的方式表現對音樂的熱愛，持續加強和聽眾間寶貴的連結。

班貝格交響樂團來台三場演出，首場於今（21）日台北國家音樂廳舉行，布魯克納的《C 小調交響前奏曲》揭幕；第二場於22日台北國家音樂廳重現 1962年李蓋悌《給 100 台節拍器的交響詩》，並引領聽眾進入布拉姆斯的《第四號交響曲》；第三場則於 3 月 25 日移師高雄衛武營演出，將帶來捷克作曲家德弗札克 E 小調第九號交響曲《新世界》，強烈的波希米亞與民族主義色彩，亦是班貝格交響樂團首席指揮雅各最擅長的樂曲。



請看到最後馬兒的反應驚人。（影/陳銳YouTube）