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美國前國安顧問歐布萊恩今秘密抵台灣　將會晤蔡總統、拜訪多個部會

另一方面, 總統蔡英文今天也接見了台英國會小組訪問團，她希望，台英能夠有更多的合作交流，創造雙贏的發展。台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）則稱讚，台灣是世界的民主燈塔、世界的典範。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/20 21:09
美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）20日秘密訪台 (圖/取自推特) 

美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）20日秘密訪台 (圖/取自推特) 

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）今天(20日) 秘密抵達台灣訪問!

根據《台視新聞》獨家報導，歐布萊恩今（20）日清晨已搭機抵達台灣，預計在台灣停留5天。期間將與總統蔡英文、藍綠黨團見面，也將拜會國防部、陸委會和經濟部。

歐布萊恩日前才因透露，美方不會讓台積電落入中國手中，引發熱議，這回以華府智庫、「美台關係工作小組」主席身分來訪，朝野立委也紛紛表示歡迎。

據悉總統蔡英文21日將親自為他頒授「特種大綬景星勳章」，此外歐布萊恩訂於24日下午4點舉行「全球台灣研究中心（GTI）『美台關係工作小組』訪問團記者會」。

另一方面總統蔡英文今天也接見了台英國會小組訪問團，她希望，台英能夠有更多的合作交流，創造雙贏的發展。台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）則稱讚，台灣是世界的民主燈塔、世界的典範。

美國前國安顧問歐布萊恩今秘密抵台灣　將會晤蔡總統、拜訪多個部會

總統蔡英文（前右）20日下午在總統府接見台英國會小組訪問團，與台英國會小組主席史都華（Bob Stewart）（前左）握手致意。中央社

蔡總統下午在總統府接見台英國會小組訪問團，蔡總統致詞表示，這是國會小組這屆會期第一次訪問台灣，她相信將為台英雙方帶來更加緊密的交流。

蔡總統說，近年來英國國會挺台灣的力量越來越大，例如，去年2月，英國下議院由史都華發起舉行台英友誼與合作的辯論，當時多名議員為增進台英關係積極發聲，去年11月，英國國會的外交委員會也來台灣訪問，展現對台灣的重視。

蔡總統感謝史都華對台灣的情誼，她同時感謝英國從2021年起就多次透過G7等多邊及雙邊的平台，重申維護台海的和平及穩定的重要性，她期待，台灣和英國不論是在維護區域和平或各領域發展，都能夠有更多合作交流。

蔡總統說，英國是台灣推動離岸風電產業發展的關鍵夥伴，目前已經有超過30家的英國離岸風電業者在台灣設立營運辦公室。她說，除了離岸風電產業，台灣和英國在供應鏈的韌性、網路安全、醫療生技產業等領域也能夠相輔相成，創造雙贏的發展。

蔡總統祝福英國順利加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也希望英國秉持高標準的精神，支持台灣的申請入會案，讓台灣和英國能持續深化夥伴關係。

根據中央社，史都華致詞時表示，這次訪團6名國會議員，有一半是保守黨、一半是工黨，共同點在於大家都是台灣堅定的友人。

他說，台灣跟英國還有更多共通之處，英國是歐洲大陸之外的一個島嶼，台灣是亞洲這塊大陸之外的島嶼，雖然台灣的人口約英國的一半，但態度與相信的價值是相似的。

史都華表示，台灣比英國還要民主，經濟學人的民主指數排名當中，英國排名全球第18名，台灣排名全球第10名，這顯示台灣過去30年來民主蓬勃發展、歷經非常大的變化，英國在800年內的變化可能都還不及台灣的變化。

史都華說，台灣是世界的民主燈塔、世界的典範，他很高興看到台灣跟英國有非常深刻的經貿連結。他說，很高興看到有許多台灣人民到英國生活、工作或就讀大學，希望未來能有越來越多英國學生來到台灣。

另外，史都華指出，他曾在2016年訪問台灣，但當時台灣正遭受颱風侵襲，他們在飯店被困了2天，蔡總統則忙著視察災區，因此這次他們非常榮幸能與蔡總統會面。

美國前國安顧問歐布萊恩今秘密抵台灣　將會晤蔡總統、拜訪多個部會

總統與「台英國會小組訪問團」合影 (圖/總統府)

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