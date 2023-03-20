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中國國家主席習近平抵俄羅斯展開3天國是訪問　晚間料與普丁討論烏克蘭議題

➤據俄方先前公布的消息，習近平訪俄期間，中俄會簽署兩份重要聯合文件，一是關於兩國關係進入「新時代」的宣言，另一份是講述發展中俄目前至2030年的經濟合作計畫。➤今年2月底，北京發布了12點烏克蘭方案，呼籲莫斯科和基輔對話，但並未提及要俄國從烏克蘭撤軍，也譴責了對於俄國的「單邊」制裁。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/20 19:45
習近平(左) 與普丁 (右) 20日在莫斯科的克里姆林宮進行會面 (美聯社) 

習近平(左) 與普丁 (右) 20日在莫斯科的克里姆林宮進行會面 (美聯社) 

延伸閱讀: 習近平到訪前夕•普丁傳現身烏克蘭　美國安官員：由中國協調俄烏停火將不利烏國

【核戰爭打不得】中國外交部發布12項俄烏戰爭立場　促直接對話全面停火

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國國營媒體報導，中國國家主席習近平今天(20日) 抵達俄羅斯首都莫斯科，將與俄國總統普丁（Vladimir Putin）召開峰會。克宮稍早表示，會談期間將談及北京提出的烏克蘭和平方案。

中國中央電視台報導，習近平在當地時間今天下午搭乘專機抵達莫斯科。美聯社指出，這是俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，習近平首次造訪俄羅斯。

中國國家主席習近平抵俄羅斯展開3天國是訪問　晚間料與普丁討論烏克蘭議題

圖為習近平一行人的車隊, 20日離開機場前往莫斯科市中心的情形 (美聯社)

由於海牙的國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）週五(17日) 剛發布普丁的逮捕令，習近平20日的訪問無異是對普丁這個國際戰犯的聲援。

綜合美聯社等多家外媒報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普丁與習近平周一共進晚餐時，會觸及烏克蘭相關問題。普丁也會詳盡說明，俄方對於當前情勢的看法。

至於兩國官員關於各項議題的廣泛協商，則預定在當地時間周二(3/21) 展開。

台灣中央社報導，應普丁邀請，習近平20至22日對俄羅斯進行國是訪問。據克宮先前公布，習近平訪俄期間，中俄會簽署兩份重要聯合文件，一是關於兩國關係進入「新時代」的宣言，另一份是講述發展中俄目前至2030年的經濟合作計畫。

現階段，中國實際上試圖扮演俄烏戰爭調解人的角色。2月底，北京發布了12點烏克蘭方案，呼籲莫斯科和基輔對話，但並未提及要俄國從烏克蘭撤軍，也譴責了對於俄國的「單邊」制裁。

西方國家拒絕接受這份文件，但烏克蘭不願激怒中國，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示「我們必須與中國合作」。

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