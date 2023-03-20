瑞銀992億台幣併購瑞信解圍　AT1債券變壁紙　台灣曝險1550億

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）瑞士第二大銀行瑞士信貸（Credit Suisse）因財務虧損又加上美國銀行倒閉風暴引發擠兌潮而陷入危機，瑞士銀行（UBS）在當局的支持下，火速以30億瑞士法郎（992億台幣）收購瑞信，然而瑞信發行的價值160億瑞士法郎的「AT1」債券成壁紙，台灣金融業並未持有AT1，但對瑞信曝險金額約1550億元。

瑞信已成立167年卻在近年每況愈下，2022年遭遇自全球金融危機以來的最大虧損，今年３月美國３家銀行接連宣布倒閉，瑞信又自承內部有重大缺失，導致信心崩盤，股價在一週內下跌了4分之1，鉅額存款被提領一空，即便瑞銀上週提供540億美元救火也無用，如今也只能賤賣給瑞銀，靠其救火止血。

瑞銀、瑞信以及該國金融監管機構FINMA於週末進行緊急會談，19日晚間由瑞士總統貝爾塞特（Alain Berset）主持記者會，宣布該項消息。

瑞銀幾乎以4折價收購市值應有96億美元的瑞信，以22.48股瑞信換1股瑞銀，瑞信的股東將被大量淘汰。

為斷尾求生，FINMA在收購的附加條件中加上，瑞信發行的價值160億瑞士法郎額外一級資本（AT1）債券將被完全減記，這意味著，債券持有者恐將血本無歸。AT1債券的投資者Axiom Alternative Investments研究主管勒格拉斯 （Jerome Legras）表示，這項決定「這令人震驚且難以理解」。

這是一樁歷史性、複雜且獨特的收購案，也是2008年金融危機爆發以來，首次有兩大極具重要性的銀行合併。

雙方在數日內就促成交易，瑞士政府還將提供最高90億瑞士法郎（約2,976億台幣）的擔保金，吸收瑞銀處分瑞信資產時可能蒙受的損失，且免除須由股東同意的條件。瑞銀在新聞稿中強調，公司合併後，客戶資產將達5兆美元。

金管會主委黃天牧今（20）日指出，台灣金融業對瑞信曝險金額約1550億元，主要是五大金控壽險業，投資逾千億元的瑞信債券，其中國泰金控有340億元，大部分都是主順位債券及國際板債券，目前債權「完全確保」；新光金、開發金、中信金、富邦金等都有超過百億元的瑞信曝險，開發金控子公司中國人壽及新光金控表示都沒有買到瑞信AT1債券。