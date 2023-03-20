白色情人月相約情人橋　並肩欣賞漁港美麗景緻及光雕秀

3月是白色情人節甜蜜的月份， 新北市漁業處邀戀人們相約淡水漁人碼頭情人橋， 享受輕鬆且愜意的約會行程，度過浪漫的夜晚!淡水漁人碼頭鄰近市 郊，從臺北捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌就能輕鬆到達， 沿途各站還有療癒身心的幾米作品， 非常適合平日下班後到這裡來場浪漫的小約會！情人橋夜間持續為戀 人製造浪漫，每日自下午5時起上演5場音樂光雕節目， 並肩欣賞絢麗光雕秀，令人陶醉。

淡水漁人碼頭的地標情人橋，在距今20年前的西洋情人節2月14 日這天，正式啟用並定名為「情人橋」。白天、 夜晚的情人橋各具一番風情，成為戀人們約會勝地—白天的情人橋猶 如白色風帆橫跨在漁人碼頭，橋上也是觀賞淡水暮色的好所在， 在橋上並肩依偎，絕美夕照與漁港美景盡收眼底； 夜幕低垂後的情人橋，橋身於不同月份披上不同顏色的光雕， 讓夜間的漁港每月呈現不同風情，3月份夜間情人橋的光雕以 桃紅色為主色，象徵著萬物回春，春天百花爭艷。

情人橋旁的木棧道下商店街美食一籮筐，從活海產、異國料理、炸物 、烤魷魚到特色冰品等，各式美好滋味滿足戀人們的味蕾， 戀人們可在店內選擇靠窗的座位邊吃美食邊欣賞窗外的漁港風景， 其中靠近情人橋下的漁人水岸餐廳戶外用餐區， 是觀賞情人橋光雕秀的好所在，能一邊用餐、一邊欣賞每個整點上演 的光雕秀，色彩繽紛的光影，搭配時而動感、時而平緩的音樂， 增添了漁人碼頭夜間浪漫氣氛， 而情人橋旁的木棧道上亦是觀賞夜間光雕秀的好視角， 與另一半在夜空下相偎欣賞，並佐木棧道美食，幸福感滿滿！

新北市漁業處表示，淡水漁人碼頭是鄰近市郊的休閒漁港， 新北市透過「嗨漁港」計畫使漁港持續轉型精進， 升級港區夜間景緻，點亮情人橋照亮漁人碼頭， 讓夜晚的漁港也很適合休閒遊憩。 漁人碼頭的情人橋很適合戀人同遊，黃昏在橋上共賞夕照美景， 夜晚持續欣賞絢麗的情人橋光雕秀，度過甜蜜浪漫約會時光。

淡水漁人碼頭夕照。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

淡水漁人碼頭夜間景緻。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

淡海輕軌沿途各站療癒身心的幾米作品。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）