白色情人月相約情人橋　並肩欣賞漁港美麗景緻及光雕秀

3月是白色情人節甜蜜的月份，新北市漁業處邀戀人們相約淡水漁人碼頭情人橋，享受輕鬆且愜意的約會行程，度過浪漫的夜晚!淡水漁人碼頭鄰近市郊，從臺北捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌就能輕鬆到達，沿途各站還有療癒身心的幾米作品，非常適合平日下班後到這裡來場浪漫的小約會！情人橋夜間持續為戀人製造浪漫，每日自下午5時起上演5場音樂光雕節目，並肩欣賞絢麗光雕秀，令人陶醉。
淡水漁人碼頭的地標情人橋，在距今20年前的西洋情人節2月14日這天，正式啟用並定名為「情人橋」。白天、夜晚的情人橋各具一番風情，成為戀人們約會勝地—白天的情人橋猶如白色風帆橫跨在漁人碼頭，橋上也是觀賞淡水暮色的好所在，在橋上並肩依偎，絕美夕照與漁港美景盡收眼底；夜幕低垂後的情人橋，橋身於不同月份披上不同顏色的光雕，讓夜間的漁港每月呈現不同風情，3月份夜間情人橋的光雕以桃紅色為主色，象徵著萬物回春，春天百花爭艷。
情人橋旁的木棧道下商店街美食一籮筐，從活海產、異國料理、炸物、烤魷魚到特色冰品等，各式美好滋味滿足戀人們的味蕾，戀人們可在店內選擇靠窗的座位邊吃美食邊欣賞窗外的漁港風景，其中靠近情人橋下的漁人水岸餐廳戶外用餐區，是觀賞情人橋光雕秀的好所在，能一邊用餐、一邊欣賞每個整點上演的光雕秀，色彩繽紛的光影，搭配時而動感、時而平緩的音樂，增添了漁人碼頭夜間浪漫氣氛，而情人橋旁的木棧道上亦是觀賞夜間光雕秀的好視角，與另一半在夜空下相偎欣賞，並佐木棧道美食，幸福感滿滿！
新北市漁業處表示，淡水漁人碼頭是鄰近市郊的休閒漁港，新北市透過「嗨漁港」計畫使漁港持續轉型精進，升級港區夜間景緻，點亮情人橋照亮漁人碼頭，讓夜晚的漁港也很適合休閒遊憩。漁人碼頭的情人橋很適合戀人同遊，黃昏在橋上共賞夕照美景，夜晚持續欣賞絢麗的情人橋光雕秀，度過甜蜜浪漫約會時光。
淡水漁人碼頭夕照。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）
淡水漁人碼頭夜間景緻。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）
淡海輕軌沿途各站療癒身心的幾米作品。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）