新北三峽綠茶季開跑　職人帶路品好茶

新北市政府與國立臺北大學攜手合作舉辦第三屆「 三峽綠茶季」，民眾齊聚悠閒午後饗宴外，與9家商家合作推出「 青柑綠奶」飲品，3月至5月限時品嚐， 另臺北大學特別推出三峽茶葉觀光護照，彙集17家茶行的創業故事 、茶區觀光景點導覽、交通方式、還有泡茶好喝的秘訣， 讓民眾手持護照深入走讀三峽茶產業。

昨(19)日新北市政府副秘書長張其強出席「三峽綠茶季」活動， 與國寶大師黃文雄共同展示龍井茶揉茶技巧，並與在地青農、 大學生調製綠茶奶蓋特色茶調飲以及調製青柑綠奶， 並且透過以茶入食的觀念，與在地商家一起展現傳統與創新， 同時副秘書長張其強鼓勵臺北大學師生及在地團隊持續翻轉三峽， 深耕在地推廣特色產業。現場張姓民眾表示， 是第二次參加野餐派對，今年市集攤位增加到78攤， 品嚐到碧螺春特色茶調飲、蛋糕， 還有在茶席區與家人一起體驗泡茶步驟，與茶師交流互動， 十分難得的經驗，未來也會推薦親朋好友來三峽茶區旅行。北大將在 4、5月份辦理6場次茶席體驗活動。除了深度體驗茶產業外， 三峽區農會也預計在4月舉辦碧螺春評鑑，將推出得獎好茶， 喜愛綠茶的民眾可以關注三峽區農會臉書，把握碧螺春最佳風味的時機。

國立臺北大學校長李承嘉表示，北大致力推動與在地各組織串聯， 以碧螺春為主題，由師生深耕社區， 結合論壇及藝術等讓社區居民認識在地產業， 推動大學生從做中學理念，共同創造學校與社區不同風貌， 讓三峽成為新北市享生活、慢旅行的文化城。

新北市副秘書長張其強表示，今年綠茶季與臺北大學合作， 以野餐「繽紛生活派對」為主題，透過聯合在地社區、區公所、 茶農與商家及青年，共同創辦屬於春三峽野餐FUN生活， 串聯綠金碧螺春、藍金藍染產業與鶯歌陶瓷產業， 打造北臺灣大三鶯深度體驗遊程，發展地方特色產業鏈， 進而增加留鄉及移居青年，創造工作機會，凝聚團隊力量， 不分你我孕育出「共好」生活宜居城市。

新北市農業局長李玟表示，市府推動農業創生， 與大學合作串聯多元夥伴，以茶入食概念展現創新， 並傳承在地製茶技術，協助在地特色產業鏈永續發展， 活絡地方經濟，符合永續發展目標。本次首創「青柑綠奶」 特色茶品在3月19日至5月20日期間，9家商家限定販售， 另外三峽區公所4月份推出茶鄉輕旅行，詳情可洽區公所網站查詢， 綠茶季茶席體驗活動，可至國立臺北大學海山研究中心臉書專頁查詢， 邀請民眾至三峽品嚐特色茶點及體驗三峽遊程之美。

三峽茶鄉輕旅行。(資料照由新北市政府農業局提供)

現場茶師揉茶示範。(資料照由新北市政府農業局提供)