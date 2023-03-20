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臺灣證券交易所官網　3/19全面改版為響應式網站設計

By 台灣英文新聞
2023/03/20 17:17
左為操作畫面：表格左右拖拉；右為首頁選單切換。(圖片由臺灣證券交易所提供 / Taiwan News 合成)

左為操作畫面：表格左右拖拉；右為首頁選單切換。(圖片由臺灣證券交易所提供 / Taiwan News 合成)

臺灣證券交易所官網今(20)日表示，為提升行動裝置使用者之操作體驗，強化網站友善度及互動性，於19日將官網全面改版為響應式(RWD)網站設計，取代與電腦版不同頁面、網址，且屬老舊技術的行動版網站。依據流量分析統計，越來越多人透過行動裝置來瀏覽本公司網頁，比例已超過50%。各類行動裝置的螢幕大小、比例、操作習慣與使用電腦有所不同，如用手機看電腦規格的網頁，常需操作放大縮小，以觀看內容。

這次改版採用響應式網頁設計(Responsive Web Design)，同一個網址上看到的內容，在不同螢幕寬度(桌機、平版、手機)會自動適應產生不同的版面變化，圖像尺寸和字體將更加利於行動裝置上瀏覽，所設計的網站連接和按鈕將更容易觸發點擊，有著形象視覺一致、減少維護成本、集中網站流量、加高搜尋引擎結果排名與易於使用者分享網站等優點。

以使用行動裝置瀏覽本公司官網報表為例：改版後，遇到較寬的報表時，會將重要欄位(如證券代號、日期等)固定住，使用者透過手指左右拖拉即可依序看到表格後面欄位的內容，同時亦可清楚知道目前瀏覽項目的證券代號或日期，充分落實以使用者為中心的設計。

臺灣證券交易所透過優化網站使用者操作體驗(User Experience)，提升使用者網站操作便利性、友善度及互動性，為持續吸引及服務國內外投資人投資臺灣資本市場而努力。

更新時間 : 2023-03-21 00:15 GMT+08:00

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