新北培養小小理財家有成　5所國小獲金牌學校認證

新北市教育局今(20)日於市府舉辦「CHA- CHING兒童理財教育計畫金牌學校認證儀式」，該計畫自201 9年起由保誠亞洲公益基金、保誠人壽、瀚亞投資及未來親子學習平 臺合作，以三年為期，迄今已完成第二批種子學校中正、中港、 成功、忠義及溪洲國小等5校培訓，教育局長張明文出席頒發「 理財金牌學校」認證獎盃，肯定學校推展理財教育成效卓著。

教育局表示，「理財素養」在人的一生中扮演重要的角色， 如何培養孩子從小具有正確的金錢價值觀， 能夠運用金錢做出正確的事情，並且具備投資理財的技能， 甚至在有能力時可幫助他人等，都是重要的教育任務。 當孩子有了正確的理財觀念、技能，未來才能獨立生活。 期待該案持續推廣，讓理財教育種子在新北持續扎根、萌芽。

「CHA-CHING兒童理財教育計畫」起源於保誠集團 針對全亞洲所做的一項大型研究。從7個國家、超過3,500位家 長調查結果顯示，95%家長認為孩子應學習理財觀念並具備理財技 能，但僅有13%父母認為他們的子女目前具有理財能力。 為了強化孩子的理財教育，特別結合專家設計這套適合7-12歲兒 童的國際理財教材，透過舉辦親子理財營隊、推出知識讀本等， 將教材在地化，新北市更成為該計畫第一個示範城市。

該計畫以三年為期，第一年舉辦教師研習，提供教材、 教具，讓老師輕鬆好上手，並進行「CHA-CHING桌遊」、「 小小慈善家與柑仔店消費」等趣味課程， 用情境式教學培養孩子理財素養。 第二年舉辦教學分享會及成果徵選，讓老師分享交流教學經驗， 並透過教學週的理財特色課程，讓孩子輕鬆學。每年學期末舉辦CH A-CHING教學週，展現孩子學習成果。完成計畫的學校， 則授予理財教育金牌學校認證。

深耕理財教育多年的中正國小江燕燕老師讓學生自行設計理財購物提 案計畫，透過競賽的方式讓學生完成每人一百元的聰明購物提案書， 以有限的金額採購合適的物品，藉此釐清孩子們想要與需要的概念。 6年級王子鈞同學分享，在理財課程中， 學習到聰明消費的企劃書製作方法，知道物品有分成「想要」和「 需要」，在遊戲中習得財務運用的方法，建立正確的金錢觀。

溪洲國小李明娟老師則運用繪本及動畫影片與學生釐清「需要」和「 想要」的差異，讓學生能學習理性認知， 以免衍生過度消費行為而引起財務困難。2年級郭采蓁同學表示， 在理財教育中，學到了從收入中先儲蓄再運用支出， 學會區分消費的優先順序，才能有效累積財富， 認為理財觀念運用在生活中非常有幫助。

教育局長張明文指出， CHA-CHING兒童理財教育計畫推展 迄今已有15校加入，培育出金牌學校，共同為兒童理財教育努力。 期待透過金牌學校的經驗，在新北市學校中繼續發芽茁壯， 讓更多的師生都能接觸理財，繼續為臺灣兒童理財教育扎根， 推廣正確的金錢觀。