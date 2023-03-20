Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超324.56億元

賣超中信金15.73萬張最多，另買超聯電6.93萬張最多

By 台灣英文新聞
2023/03/20 17:06

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/3/13~2023/3/17）外資在集中市場總買進金額為3,753.00億元，總賣出金額為4,077.56億元，賣超為324.56億元，另統計自2023年年初至3月17日止，外資總買進金額為3兆1,496.03億元，總賣出金額為3兆21.30億元，累計買超為1,474.73億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆6,569.42億元新台幣，占全體上市股票市值的40.61%，較3月10日的19兆6,714.02億元新台幣，減少144.60億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：聯電：買進165,761千股，賣出96,437千股，買超69,324千股；第二名：京元電子：買進49,699千股，賣出17,283千股，買超32,416千股；第三名：緯創：買進56,057千股，賣出28,374千股，買超27,683千股。

台灣證券交易所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：中信金：買進80,922千股，賣出238,203千股，賣超157,281千股；第二名：新光金：買進98,196千股，賣出179,297千股，賣超81,101千股；第三名：玉山金：買進63,842千股，賣出137,814千股，賣超73,972千股。

更新時間 : 2023-03-21 00:15 GMT+08:00

最受歡迎

南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀
〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低
美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低
3/19台灣COVID-19本土病例增8,209例、死亡43例　「0+n」明日起上路
3/19台灣COVID-19本土病例增8,209例、死亡43例　「0+n」明日起上路
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
台灣資安新創「池安量子資安」喬遷 高志明、黃珊珊站台支持抗量子攻擊技術
台灣資安新創「池安量子資安」喬遷 高志明、黃珊珊站台支持抗量子攻擊技術
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459