臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超324.56億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/3/13~2023/3/17）外資在集中市場總買進金額為3,753.00億元，總賣出金額為4,077.56億元，賣超為324.56億元，另統計自2023年年初至3月17日止，外資總買進金額為3兆1,496.03億元，總賣出金額為3兆21.30億元，累計買超為1,474.73億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆6,569.42億元新台幣，占全體上市股票市值的40.61%，較3月10日的19兆6,714.02億元新台幣，減少144.60億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：聯電：買進165,761千股，賣出96,437千股，買超69,324千股；第二名：京元電子：買進49,699千股，賣出17,283千股，買超32,416千股；第三名：緯創：買進56,057千股，賣出28,374千股，買超27,683千股。

台灣證券交易所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：中信金：買進80,922千股，賣出238,203千股，賣超157,281千股；第二名：新光金：買進98,196千股，賣出179,297千股，賣超81,101千股；第三名：玉山金：買進63,842千股，賣出137,814千股，賣超73,972千股。