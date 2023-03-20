富邦金控：逢低出擊正逢時　優先布局「台美多重資產基金」

台美股市對矽谷銀行（以下簡稱SVB）事件反應未如預期負面，隨著FED救市政策出台下，全球市場及期貨指數隨之止跌反彈，市場投資者擔憂情緒進一步緩解，並樂觀看待FED或將因此事件，在3/21~3/22利率決議上被迫放緩升息，利率期貨顯示FED於3月利率會議中，升息幅度將由2碼降至1碼（機率已逾8成）。富邦台美雙星多重資產基金(該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人薛博升表示，將密切關注SVB事件引發的流動性問題，隨時調整基金配置比重並作出即時的因應措施。
因應SVB爆發倒閉事件，薛博升指出，富邦台美雙星多重資產基金(該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)密切監控三大風險監控指標（GRI(全球風險指標)+VIX(股債共生模型)+SVS(波動率穩定策略)，簡稱G.V.S監控機制）出現警示訊號為風險趨避，經理人同步在第一時間將持股/債水位降至84%（SVB事件爆發前資產配置比重高於84%），並維持基金之流動性部位為16%因應。目前基金投資組合配置仍在可控的範圍內。
針對後市看法，薛博升仍持續看好台美兩大市場未來的成長潛力。美國部分，根據研調機構預測，標普500企業EPS年增率將在第一季落底後逐季回升，下半年的表現將優於上半年。其中科技成長性最佳、醫療照護、工業與非必須消費皆有很大成長空間。
台股方面，推升今年台股漲勢的重要推手，主要來自於外資買超帶動。而台股漲勢能否延續的兩大關鍵，其一、外資買超台股的續航力；其二、則為資金淨匯入的狀況。今年台積電法說看好經濟將在第二季落底，下半年景氣會反轉向上；內需部分，2/21已三讀通過，普發6000元在即，加上國安基金暫時未退場，台股金兔年行情可期。
綜上所述，今年雖尚有諸多風險因子干擾金融市場，但多數國家的經濟皆已自疫後逐步復甦，富邦台美雙星多重資產基金(該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)除了可選擇累積或配息級別外，還有機會享有因淨值增值所帶來資本利得，採取多重資產基金布局台美市場，可達到風險管控、長期投資的目的，為投資人建構較佳的收益配置。
S&P500企業盈餘預估值及產業類股盈餘展望
資料來源：Refinitiv、富邦投顧整理；資料日期：(左圖)1Q22~3Q22為實際值、4Q22~4Q23為預估值；(右圖)2022、2023皆為預估值
註：以上個股非推介股票，僅為示意參考，實際投資需視當時市況而定，投資人需衡量自身投資風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。