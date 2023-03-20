富邦金控：逢低出擊正逢時　優先布局「台美多重資產基金」

台美股市對矽谷銀行（以下簡稱SVB）事件反應未如預期負面， 隨著FED救市政策出台下，全球市場及期貨指數隨之止跌反彈， 市場投資者擔憂情緒進一步緩解，並樂觀看待FED或將因此事件， 在3/21~3/22利率決議上被迫放緩升息，利率期貨顯示FE D於3月利率會議中，升息幅度將由2碼降至1碼（機率已逾8成） 。富邦台美雙星多重資產基金(該基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人薛博升表示， 將密切關注SVB事件引發的流動性問題， 隨時調整基金配置比重並作出即時的因應措施。

因應SVB爆發倒閉事件，薛博升指出，富邦台美雙星多重資產基金 (該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)密切監控三大風險監控指標（GRI(全球風險指標)+ VIX(股債共生模型)+SVS(波動率穩定策略)，簡稱G. V.S監控機制）出現警示訊號為風險趨避， 經理人同步在第一時間將持股/債水位降至84%（SVB事件爆發 前資產配置比重高於84%），並維持基金之流動性部位為16%因 應。目前基金投資組合配置仍在可控的範圍內。

針對後市看法，薛博升仍持續看好台美兩大市場未來的成長潛力。 美國部分，根據研調機構預測，標普500企業EPS年增率將在第 一季落底後逐季回升，下半年的表現將優於上半年。 其中科技成長性最佳、醫療照護、 工業與非必須消費皆有很大成長空間。

台股方面，推升今年台股漲勢的重要推手， 主要來自於外資買超帶動。而台股漲勢能否延續的兩大關鍵，其一、 外資買超台股的續航力；其二、則為資金淨匯入的狀況。 今年台積電法說看好經濟將在第二季落底，下半年景氣會反轉向上； 內需部分，2/21已三讀通過，普發6000元在即， 加上國安基金暫時未退場，台股金兔年行情可期。

綜上所述，今年雖尚有諸多風險因子干擾金融市場， 但多數國家的經濟皆已自疫後逐步復甦，富邦台美雙星多重資產基金 (該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)除了可選擇累積或配息級別外， 還有機會享有因淨值增值所帶來資本利得， 採取多重資產基金布局台美市場，可達到風險管控、 長期投資的目的，為投資人建構較佳的收益配置。

S&P500企業盈餘預估值及產業類股盈餘展望

資料來源：Refinitiv、富邦投顧整理；資料日期：(左圖 )1Q22~3Q22為實際值、4Q22~4Q23為預估值；( 右圖)2022、2023皆為預估值

註：以上個股非推介股票，僅為示意參考， 實際投資需視當時市況而定，投資人需衡量自身投資風險。 投資人申購本基金係持有基金受益憑證， 而非本文提及之投資資產或標的。