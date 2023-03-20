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台北捷運淡水站日日爆滿　通勤族喊苦催增開班次　北捷：將視運量調整規劃

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By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/20 16:46
淡水站進出乘客數是北捷第7名，但尖峰時間班距長達6分鐘。（取自市議員鄭宇恩臉書）

淡水站進出乘客數是北捷第7名，但尖峰時間班距長達6分鐘。（取自市議員鄭宇恩臉書）

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）淡北道路力拚今年底動工，預料屆時將進入交通黑暗期，搭乘捷運人流勢必再增，民眾盼增開捷運班次以解決通勤之苦。對此，北捷回應，目前運能尚有餘裕，將視運量調整規劃。新北市交通局也說，已研擬相關配套，讓施工對交通衝擊降到最低，也會請北捷依載運、列車數量、調度等妥為評估。

根據，市議員鄭宇恩於臉書公布的北捷數據，以2月份進站人次來看，北捷第1至10名分別是台北車站、市政府站、西門站、中山站、忠孝復興站、BL板橋站、淡水站、南京復興、新埔及台北101/世貿站。其中淡水站上班日光早上6時到9時平均約1.2萬人次進站。

淡水站進出乘客數是北捷第7名，但尖峰時間班距長達6分鐘，是其他站的2倍，而且淡水不管是去台北市區或其他新北地區都相當遠，通勤時間大家都想等座位，否則站到目的地都會超過40分鐘，甚至很多民眾還擠不進車廂。

綜合媒體報導，市議員鄭宇恩說，淡水信義線分成「淡水象山」和「大安北投」區間車，尖峰2段路線皆是6分鐘1班；若現在「大安北投」段的捷運改成行駛到北投後再延駛至淡水返程，即可讓淡水線班距縮短為3分鐘一班，使淡水通勤問題獲得紓解。

現在上班時間的捷運淡水站已日日人滿為患，淡北道路開工後，即將展開漫長的交通黑暗期，除了替代道路，大眾運輸也是通勤民眾的替代考量。

她提到，過去多次向北捷反映希望加開班次，但北捷卻只在淡水站投建設店鋪、市集等投資，通勤乘客的需求遭到漠視，盼市長層級出面協調，在交通黑暗期來臨時，讓大眾運輸成為居民通勤的選項。

針對可否再增加捷運班次，台北市捷運局表示，目前運能尚有餘裕，未來將視運量調整規畫。新北市交通局則回應，會請北捷公司依據載運量、列車數量、列車調度影響時間及下游轉乘車站服務水準等妥為評估，回歸交通政策技術分析。
台北捷運
淡水站
淡水信義線

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