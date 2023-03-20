民進黨立委蔡適應：博士論文須補正•放棄競選2024連任　吳怡農林昶佐日前均表態

更新時間: 2023-03-20 16:05

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民進黨區域立委提名初選今天(20日)起至24日登記，基隆選出的民進黨立委蔡適應，今天(20日) 宣布不競選2024立委連任。蔡適應說，台北大學審定委員會受理他博士論文學位申訴，決議保留他的博士學位，但論文需補正，他將全力完成博士論文補正。

蔡適應說，他不會參選2024年立委，將全心投入民進黨總統輔選工作。

他還說，去年市長選舉，他自己雖然落敗，但仍成功扮演母雞的角色，帶領民進黨在基隆市議會拿下有史以來最多席次。

選舉過程的不實抹黑，並未打倒適應，直到現在，我仍舊尋求回復自身名譽，並且修補人民對民進黨的不信任。這些努力，已經漸有成果。 例如我的博士論文撤銷案，在申訴後得到學校的審查通過，同意回復博士學位；又如我在選舉期間提出的減輕通勤族負擔的1200元首都通通勤月票方案，也將在今年七月開始實行。

最後，他並對於在公共事務服務的這條道路上，與他一路結伴而行的市民好友，致上深深的感謝與祝福。

其實不只蔡適應，近日政壇有多人宣布，不會參加2024立委選舉，包括吳怡農和林昶佐, 以下依序說明:

➤➤民進黨高市議員黃秋媖先前宣布參選，要挑戰現任立委邱志偉。她昨天（19日) 在高雄市長陳其邁、立委趙天麟等人陪同下，宣布不會領表參選。

民進黨立委提名登記將在20日至24日展開，民進黨高雄市議員黃秋媖（前中）19日舉辦記者會，宣布放棄登記、不領表參選，高雄市長陳其邁（前右）說話時，黃秋媖低頭拭淚，事後她表示，掉淚是因想到支持者不離不棄。中央社

黃秋媖說，不參選也是為了營造民進黨2024總統大選勝利的好開始，感謝陳其邁的鼓勵和建言，「相讓相牽成，給我有勇氣做抉擇。」她這次退出黨內初選登記，也會成為未來自己再次挑戰的利基點。

➤➤前民進黨台北市黨部主委吳怡農18日宣布，他不會登記參選或爭取不分區立委提名，而是全力推動後盾計畫，盼從社區出發，建立民間災害應變的能力。

圖為吳怡農（左）與妻子顏采薇（右）。中央社112年1月8日照片

吳怡農今年曾代表民進黨參選台北市第3選區立委補選未能勝選，他3月18日透過臉書表示，民進黨下週將展開立委初選登記，很多朋友都關心他的下一步，因此想跟大家報告，「我不會投入這場選舉，我會在壯闊台灣聯盟全力推動後盾計畫」。

吳怡農說，他下週不會登記參選，也不會爭取不分區立委的提名，而是會繼續在壯闊台灣聯盟，跟大家心連心、手牽手，用自己的方式，共同為台灣的安全和尊嚴持續努力。

➤➤無黨籍立委林昶佐17日宣布，不競選連任台北市中正萬華立委。

圖為2022九合一大選前三天, 無黨籍立委林昶佐（右）、前立委洪慈庸（左）到基隆陪民進黨基隆市長候選人蔡適應（中）掃街拜票。 中央社111年11月23日檔案照片

林昶佐3月17日透過聲明表示，兩年多前發現他的家庭成員罹患罕見疾病，近期追蹤檢查恢復不如期待；幾經思考後，宣布不競選2024台北市中正萬華區立委連任，他將放慢腳步用更多的時間陪伴家人。

民進黨立委蔡適應：博士論文須再補正 放棄競選2024連任

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