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南韓每週工時放寬至69小時引爆民怒 因應缺工罔顧過勞死風險？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/20 14:51
2022年7月2日，首爾勞工示威活動（圖／美聯社）

2022年7月2日，首爾勞工示威活動（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）幾年前才將每週最高工時調降為52小時的南韓，日前公布修訂草案，竟允許企業「彈性」增至69小時，消息一出民怨四起，勞團、年輕人反對尤甚，政府被迫檢討方案，也暴露了要在缺工現實下維持經濟力道的難處。

CNN報導，生育率全球墊底的南韓，在少子化、人口老化情況下，勞工缺口擴大，政府不敵工商業界的要求，只好將合法工時拉高。然而，面臨排山倒海的批評聲浪，官方立場大轉彎，總統尹錫悅幕僚上週表示，政府已聆聽民意，會採取「新方向」，保護新世代的勞權。

南韓工時長可謂惡名昭彰，工時過長導致過勞死案例日增，如心臟病發、職場意外、疲勞駕駛等。光是2017年，就有數百人死於過勞死。有鑑於此，政府總算於2018年將每週工時上限從68小時降為52小時，包括40小時基本時數與12小時加班時數，作為因應之道。

然而，政策是一回事，職場文化又是另一回事，就算法令不容，尋常百姓超時工作者比比皆是。2020年，新冠肺炎（COVID-19）正酣之際，勞團指有14名外送員因「疲於奔命」而過勞死。

根據經濟合作暨發展組織（OECD），2021年南韓工時數全球排名第四，僅低於墨西哥、哥斯大黎加與智利。該年南韓勞工平均工作了1,915小時，遠高於OECD國家的平均1,716小時及美國的1,767小時。

長工時、高等教育普及、女性投入職場人數增加，是南韓能從1950年代韓戰後的貧窮國家一躍成為亞洲經濟強國的原因。但伴隨經濟強盛而來的，是壓榨勞工的文化，這套在今時今日已不管用。

女權團體Haeil呼籲政府正視勞工的身心健康，更不可忘了，在已開發國家中，南韓的自殺率可說是名列前茅。

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