家樂福通路購買Extra®、Airwaves®或Eclipse®指定商品即捐贈2%公益基金

口腔疾病是全球最常見的非傳染性疾病，約有35億的人口正為口腔疾病所苦(齲齒/嚴重的牙周病/缺牙/口腔癌)，而其中約20億人口有齲齒問題。隨著口罩解禁，口腔的健康就更顯得格外重要，因應3月20日為「世界口腔健康日」的到來，「Extra®益齒照護網」、中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧醫師以及家樂福文教基金會攜手呼籲民眾口腔保健做得好，全身健康沒煩惱。

中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧醫師表示，口腔健康與全身健康息息相關，據多份國外醫學研究報告表示，牙周疾病與多項慢性疾病存在雙向關係：患有嚴重牙周病的糖尿病患者，其心腎死亡的風險比無嚴重牙周病的糖尿病患者高出3倍；重度齲齒患者罹患冠狀動脈心臟病也較普通人高出1.13倍；在高齡人口中盛行率較高的失智症，也與牙周疾病呈現雙向相關。在當今全球人口口腔疾病嚴重的當下，黃耀慧醫師提醒國人落實「愛牙四守則」：『謹記「檢、刷、線、嚼」四字口訣，民眾也可以透過飲食後嚼食無糖口香糖或使用含氟漱口水，清潔口腔、降低蛀牙風險，也可確保全身健康。』黃耀慧醫師進一步強調，英國頂尖研究學府倫敦國王學院最新實證醫學文獻研究證實嚼食無糖口香糖可以有效降低 28% 蛀牙發生率，口罩解禁後民眾外食機會應該更多，出門在外不方便刷牙時，建議的替代方案是嚼無糖口香糖維持口腔健康。

家樂福文教基金會執行長蘇小真表示：「口腔健康維繫著每個人的全身健康。在世界口腔日前夕，家樂福文教基金會深信我們都擁有善及愛影響別人的力量，形成公益關懷共好的社會。很開心能與瑪氏公司一起倡導口腔健康的重要性。在台灣口腔疾病除了影響患者生理與心理，也將衝擊社會與經濟成本。

這次公益行動除了透過通路的力量提醒民眾重視口腔清潔，也將運用這筆公益基金來支持陽光社會福利基金會，共同推廣口腔癌防治。」長期與牙醫師專業團隊合作推廣口腔衛教的瑪氏公司台灣/香港/澳門總經理潘家安也呼籲：「口腔健康不只是全身健康的基礎，也是每個人能展現快樂笑容的重要因子。台灣瑪氏希望藉由響應世界口腔健康日的活動，鼓勵全民學習保護口腔健康的各種方法，口腔保健顧得好，全身健康沒煩惱。很開心再次與家樂福及家樂福文教基金會共同響應公益行動，希望我們的努力能讓每個世代都能擁有一口好牙。」

2023年「世界口腔健康日」推廣重點訊息：「維護良好口腔衛生習慣能確保全身健康」相呼應，應加強提升國人口腔健康對身心健康重要性的認知；台灣瑪氏股份有限公司（Mars Taiwan Limited）與家樂福合作推出即日起至~4月5日購買「Extra®無糖口香糖」、「Airwaves®無糖口香糖」或「Eclipse®無糖薄荷錠」指定商品，將捐贈2%的商品銷售業績，攜手家樂福文教基金會共同支持陽光社會福利基金會，推廣口腔保健與口腔癌防治。