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美國爆出5起A型肝炎 疑與好市多冷凍草莓有關？ 食藥署：與台灣進口批號不同

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/20 10:59
美國FDA日前宣布召回好市、奧樂齊超市、KeHE多等多家商店販售的有機冷凍草莓，疑似與5起A肝案例有關。(示意圖/pixabay)

美國FDA日前宣布召回好市、奧樂齊超市、KeHE多等多家商店販售的有機冷凍草莓，疑似與5起A肝案例有關。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國食品藥物管理局（FDA）日前宣布召回好市、奧樂齊超市（Aldi）、KeHE（食品批發商）多等多家商店販售的有機冷凍草莓，疑似與5起A肝案例有關。對此，我國食藥署則解釋「出問題的批號、規格與台灣販售的均不同」。

美國FDA於17日（上週五）表示，華盛頓州發生5起A肝肝炎案例，經調查後發現，患者都曾食用過冷凍草莓，而這些產品均是墨西哥下加利福尼亞州的一處農場生產，並由美國聖地牙哥一間名叫California Splendor的供應商所進口。

對此，我國食藥署於昨晚發布公告說明，經查詢系統，自去年1月1日至今年3月19日期間，Kirkland Signature冷凍草莓共計輸入19批計100.57噸，其產品來源產地雖與回收警訊相同（均為墨西哥），但規格與效期均與美國FDA發布之回收批號不同。

此外，美國FDA於警訊中載明，相關產品僅輸銷美國特定州別。

A型肝炎小百科：

A型肝炎是主要是經由糞口途徑傳播，包括飲用受病毒污染的食物（包括冷凍或未經澈底煮熟的食物）、水，接觸到感染者碰觸過的物品或食物，清理受感染者的尿布或糞便前後沒有正確洗手，或者與感染者密切接觸而感染

A型肝炎的潛伏期約為15至50天，平均為28至30天。症狀包含：突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等，數天之後發生黃疸。

一般來說病程可能從持續數週的輕微疾病到持續數月的重症，在極少數的情況下，尤其若患者本身有其他嚴重疾病或免疫系統低下之族群，可能導致肝臟功能嚴重受損。其他相關資訊請參閱食藥署網站

美國爆出5起A型肝炎 疑與好市多冷凍草莓有關？ 食藥署：與台灣進口批號不同
Ａ型肝炎
冷凍草莓

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更新時間 : 2023-03-21 00:14 GMT+08:00

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