德國部長睽違26年訪問台灣 分析：台德關係正常化

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）德國部長級官員睽違26年將於21、22日訪台，德國智庫學者認為，此舉標誌著受中德關係深化所影響的台德關係回到常態，此舉也有助於確保面臨生存危機的台灣的安全。

金融時報17日引述3名知情人士指出，隸屬於德國執政黨自由民主黨（FDP）的教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）21日將抵台訪問兩天，與國科會主委吳政忠、教育部長潘文忠、數位部長唐鳳等人會晤，聚焦半導體、綠色氫能、電池和華語教學合作。

消息指出，柏林當局拒絕台方關於史塔克－瓦特辛格與外交部長吳釗燮會面的提議。德國一名外交官表示，德方不會將此次行程政治化處理，史塔克－瓦特辛格此行所有會面「將嚴格聚焦於與特定部會首長層級與性質的對話。」

德國與中國經濟往來頻仍、依賴度漸增，領導人與大型企業代表頻頻訪中，此消彼漲，自1997年時任德國經濟部長的芮克斯洛特（Günter Rexrodt）訪台後，迄今再無部長級官員來訪。

隨著中國威脅的陰影壟罩全球，威權俄國侵略烏克蘭，理念相近的歐美國家也透過訪賓外交形式，與台灣進行實質交流、發展務實關係。

近來德國對台海和平的重視勝過以往。2021年11月，總統蕭茲（Olaf Scholz）所領政府在聯合執政協議中首度提及台灣，指出唯有在和平和雙方都同意的情況下，台海現狀才能改變；美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後中國軍演恫嚇，德國外長（Annalena Baerbock）亦警告「無法接受一個比較大的國家違反國際法侵略比較小的鄰居」。

柏林「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）引述德國政府智庫「學術暨政治基金會」（Stiftung Wissenschaft und Politik）亞洲問題專家瓦克爾（Gudrun Wacker）指出，史塔克－瓦特辛格這次訪台，可說德國在「歷經數十年的自我審查後回到正常狀態」。

瓦克爾以西方和德國的觀點分析，台灣為亞洲民主典範及國際上負責任的一分子，是名符其實的「價值夥伴」，德國強化與台灣的接觸並不違反「一中政策」。

智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations, ECFR）亞洲計畫主任歐特爾（Janka Oertel）則指出，確保台灣安全、協助台灣參與國際和避免中國用武力併吞台灣是德國部長這次訪台必須釋放的訊號。

歐特爾認為，「教育及研究部長」訪台相當有意義，這正是德國想與台灣合作的方式，表達「兩個進步的政府有意在經濟創新、高科技和研究擴大合作」。

她強調，台灣是自由、民主和創新的所在地，可是卻面臨生存危機，德國部長訪台引起的輿論關注將有助於確保台灣的安全。

先前自民黨國會議員、德國國會友台小組副主席薛福勒（Frank Schäffler）表示：「這當然是一記強烈的政治訊號。台灣是民主政體，自民黨長年支持台灣。」