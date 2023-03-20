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台灣前總統馬英九擬訪問中國 避影響選情不與習近平會晤

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/20 09:35
前總統馬英九（前右） 112年2月28日就228事件發言

前總統馬英九（前右） 112年2月28日就228事件發言 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）前總統馬英九擬於3月27日至4月7日訪問中國，成為首位卸任後踏上中國的台灣元首。據傳本次訪中不會與習近平或其他政治高層見面，以免衝擊國民黨2024年選情。

聯合報指，馬英九此行主要是為了祭祖，並率我國學子與中國學生交流。他將參訪辛亥革命及抗日戰爭等歷史遺跡，以及湖北武漢大學、湖南大學、上海復旦大學等地，在南京、長沙、武漢、重慶、上海等城市停留。

馬英九曾於2015年與習近平在新加坡見面，馬習會成了自1949年政治分立以來兩岸領導人首次會晤。

上報披露，馬卸任後，北京就不斷力邀其訪問。由於總統蔡英文將在出訪中美洲時過境美國，並與美國眾議院議長麥卡錫會面，北京盼馬英九能提前至4月訪中，平衡蔡訪美效應。

不過，明年總統大選在即，為了避免衝擊國民黨選情及刺激美國，本次訪中不會赴北京，不安排馬習二會，也不會與中共對台工作高層官員會面。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（17）日表示，馬英九的姐妹都會隨行，另還包括前總統府秘書長曾永權、政大東亞所名譽教授邱坤玄、政大法律系副教授廖元豪等人。

蕭旭岑駁斥了馬英九訪中是為了與蔡英文互別苗頭的說法，指出祭祖行程農曆年前就開始規劃，純屬「巧合」。另，他強調此行並無太高政治性，以華中地區為主，不清楚中方以何種層級的官員接待。

依照國家機密保護法，馬英九出境管制於2021年5月19日屆滿，訪中不需總統府核准，但仍須在出發前2天、返台後7個工作日內，向總統府提出書面申報。

總統府發言人林聿禪今日表示，總統府已於今早收到馬英九的出訪申報，府方尊重其祭祖規劃，將就安全事宜給予協助。值中國於台海、印太周邊進行軍事擴張的敏感之際，總統府盼其作為前任元首，能展現符合國家利益與國民情感的作為，維護台灣民主自由價值與兩岸交流對等尊嚴的立場。

此前國民黨副主席夏立言訪中與中共政治局常委王滬寧見面，才惹了不少爭議，對於馬英九訪中計畫，民運人士王丹在臉書挖苦，「馬英九要奉召北上了。從副主席到前總統，國民黨組團去北京覲見習團隊的熱潮，來到了新的高度。這是習近平最需要的登基賀禮，國民黨可以說是加碼進貢。」
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