〈財經主筆室〉4月電價要漲　政府對工業界宣稱不缺電！卻要民眾節約？

電價確定4月起平均調漲11％，工總對電價調漲表示遺憾外， 也表達工業界無法節電。但行院長陳建仁卻呼籲全民要節約用電， 不禁讓人對台灣電力供應不足危機感到擔心？但不管是否缺電， 緊接而來的物價上漲，必定會讓民眾很有感， 民眾得擔心荷包縮水 的苦日子又將來臨。

台電這次漲電價有兩大理由。首先，台電前年燃料成本新台幣2, 924億元，去年烏俄戰爭爆發，燃料成本翻倍暴增為6,163億 元，全年虧損達2,675億元，台電不能倒，所以一定要漲價。

其次，國際間對燃料成本上漲，採取包括調漲電價等各種應對手段， 舉凡歐美、日、韓等國皆已調漲電價，2021年起累積調幅最高達 7成。以韓國為例，去年調漲電價，民生電價較2020年調漲約2 成、工業調漲27%，台灣調幅似乎並沒有特別高。

行政院長陳建仁表示，俄烏戰爭後燃料價格大幅上升， 各國都調高電價，為了顧及物價穩定，台電成本也高於電價收入， 這次電價調漲已顧及民生和產業。學者表示，雖然針對民生、 小型商家以及電量衰退10％以上的產業進行配套， 但對於國內物價、廠商營運都還是會有一定衝擊。

工總已經表示，電價上漲一定會牽動物價上漲。去年6月台電調漲電 價時，工業大戶調漲15%。當時就有產業界人士表示， 台電一口氣調漲15％，轉嫁到消費者恐攀升至25％？因為， 電費漲價15％，各別產業看起來只漲1％至6％， 但層層加疊起來，就是25％的成本，羊毛出在羊身上， 最終都會轉嫁到消費者身上。這次工業大戶電價調漲17%， 民眾荷包可能真的要縮水！

根據環境資訊中心統計，2021年台灣總用電量為2,830億度 ，其中，工業部門占比57.1%、服務部門占比16.1%、 住宅部門占比18.6%、其他占比8.2% 。 也就是說一般民生用電量不到20%，但電價漲引發的物價上漲， 一般民眾卻是最有感的一群，也是最大的受災戶。

用電大戶電價漲17%，對生產成本影響多大？很多人都擔心「 護國神山」的獲利可能會受到影響。其實， 電價上漲對產業界一定有影響，但似乎不如預期的大？因為， 就算用電大戶半導體業，電力占生產成本也僅2.2%。

2020年台灣製造業的電力成本占生產成本比例，平均更不到 2%，雖然生產成本會墊高，但以比例來看，影響相對有限。 相對於電價的上漲，對企業界而言， 台灣半導體產業更在意的是穩定且充足供電， 企業界最怕台灣有缺電危機！

以台積電為例，去年6月工業大戶電價調漲15%， 依照當時最新的電價標準估算，台積電一年電費成本將會增加40至 50億，但台積電2022年全年稅後淨利1兆165.3億元， 以台積電年獲利高達兆元以上，增加的50億元電費影響台積電的獲 利很大嗎？台積電最在乎的是台灣電力的供應是否充足及穩定。

這次電價再漲，專家學者紛紛示警， 最擔心對民眾生活造成全面性的衝擊， 最主要就是商家可能將增加的生產成本，最後全數轉嫁給消費者， 民眾在家庭電費及物價雙雙調漲壓力下， 最後只能以節省支出方式來應對，等於削弱了內需消費的實力。

電價確定漲價後，可以預見短期內就會有「民眾搶購、廠商惜售」 戲碼上演，就以缺蛋導致民眾搶蛋事件就知道了。專家認為台灣「 高通膨環境」很難避免，全年CPI破3％機率非常高。 政府如何讓讓民生物價不會漲太多，以免讓中低收入者生活「 更加艱辛」，就顯得益發重要！