Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈財經主筆室〉4月電價要漲　政府對工業界宣稱不缺電！卻要民眾節約？

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2023/03/20 14:23
示意圖為台北西門町街景 (台灣英文新聞攝影)

示意圖為台北西門町街景 (台灣英文新聞攝影)

電價確定4月起平均調漲11％，工總對電價調漲表示遺憾外，也表達工業界無法節電。但行院長陳建仁卻呼籲全民要節約用電，不禁讓人對台灣電力供應不足危機感到擔心？但不管是否缺電，緊接而來的物價上漲，必定會讓民眾很有感， 民眾得擔心荷包縮水的苦日子又將來臨。

台電這次漲電價有兩大理由。首先，台電前年燃料成本新台幣2,924億元，去年烏俄戰爭爆發，燃料成本翻倍暴增為6,163億元，全年虧損達2,675億元，台電不能倒，所以一定要漲價。

其次，國際間對燃料成本上漲，採取包括調漲電價等各種應對手段，舉凡歐美、日、韓等國皆已調漲電價，2021年起累積調幅最高達7成。以韓國為例，去年調漲電價，民生電價較2020年調漲約2成、工業調漲27%，台灣調幅似乎並沒有特別高。

行政院長陳建仁表示，俄烏戰爭後燃料價格大幅上升，各國都調高電價，為了顧及物價穩定，台電成本也高於電價收入，這次電價調漲已顧及民生和產業。學者表示，雖然針對民生、小型商家以及電量衰退10％以上的產業進行配套，但對於國內物價、廠商營運都還是會有一定衝擊。

工總已經表示，電價上漲一定會牽動物價上漲。去年6月台電調漲電價時，工業大戶調漲15%。當時就有產業界人士表示，台電一口氣調漲15％，轉嫁到消費者恐攀升至25％？因為，電費漲價15％，各別產業看起來只漲1％至6％，但層層加疊起來，就是25％的成本，羊毛出在羊身上，最終都會轉嫁到消費者身上。這次工業大戶電價調漲17%，民眾荷包可能真的要縮水！

根據環境資訊中心統計，2021年台灣總用電量為2,830億度，其中，工業部門占比57.1%、服務部門占比16.1%、住宅部門占比18.6%、其他占比8.2% 。也就是說一般民生用電量不到20%，但電價漲引發的物價上漲，一般民眾卻是最有感的一群，也是最大的受災戶。

用電大戶電價漲17%，對生產成本影響多大？很多人都擔心「護國神山」的獲利可能會受到影響。其實，電價上漲對產業界一定有影響，但似乎不如預期的大？因為，就算用電大戶半導體業，電力占生產成本也僅2.2%。

2020年台灣製造業的電力成本占生產成本比例，平均更不到2%，雖然生產成本會墊高，但以比例來看，影響相對有限。相對於電價的上漲，對企業界而言，台灣半導體產業更在意的是穩定且充足供電，企業界最怕台灣有缺電危機！

以台積電為例，去年6月工業大戶電價調漲15%，依照當時最新的電價標準估算，台積電一年電費成本將會增加40至50億，但台積電2022年全年稅後淨利1兆165.3億元，以台積電年獲利高達兆元以上，增加的50億元電費影響台積電的獲利很大嗎？台積電最在乎的是台灣電力的供應是否充足及穩定。

這次電價再漲，專家學者紛紛示警，最擔心對民眾生活造成全面性的衝擊，最主要就是商家可能將增加的生產成本，最後全數轉嫁給消費者，民眾在家庭電費及物價雙雙調漲壓力下，最後只能以節省支出方式來應對，等於削弱了內需消費的實力。

電價確定漲價後，可以預見短期內就會有「民眾搶購、廠商惜售」戲碼上演，就以缺蛋導致民眾搶蛋事件就知道了。專家認為台灣「高通膨環境」很難避免，全年CPI破3％機率非常高。政府如何讓讓民生物價不會漲太多，以免讓中低收入者生活「更加艱辛」，就顯得益發重要！
電價
調漲
民眾
消費者
民生用電
物價
高通膨
工總
電力供應
荷包縮水
台電

相關新聞

台灣電價要漲了 平均漲幅11%、住宅用電700度以下凍漲
台灣電價要漲了 平均漲幅11%、住宅用電700度以下凍漲
2023/03/17 18:00
行政院前發言人陳宗彥風波　民進黨立委提4點說明、盼杜絕謠言
行政院前發言人陳宗彥風波　民進黨立委提4點說明、盼杜絕謠言
2023/02/19 16:58
〈時評〉柯文哲和民眾黨敗相已露? 2024將是關鍵年
〈時評〉柯文哲和民眾黨敗相已露? 2024將是關鍵年
2023/02/17 14:35
中國開放對世界影響？華爾街日報：將為全球物價帶來壓力
中國開放對世界影響？華爾街日報：將為全球物價帶來壓力
2023/02/13 21:28
頂呱呱、迷客夏也喊漲！前者新菜單炸雞貴30元
頂呱呱、迷客夏也喊漲！前者新菜單炸雞貴30元
2023/02/11 19:47

更新時間 : 2023-03-21 00:13 GMT+08:00

最受歡迎

南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　
〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀
〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低
美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低
3/19台灣COVID-19本土病例增8,209例、死亡43例　「0+n」明日起上路
3/19台灣COVID-19本土病例增8,209例、死亡43例　「0+n」明日起上路
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
台灣資安新創「池安量子資安」喬遷 高志明、黃珊珊站台支持抗量子攻擊技術
台灣資安新創「池安量子資安」喬遷 高志明、黃珊珊站台支持抗量子攻擊技術
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459