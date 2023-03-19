台灣海軍敦睦艦環島開放參觀近尾聲　20日起把握最後3站:基隆港、蘇澳港、花蓮港　

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）海軍敦睦遠航訓練支隊今明兩天（19-20日) 靠泊基隆港西3、西4碼頭，開放民眾登艦參觀，軍方也安排精湛操演，見證堅實戰力。

海軍敦睦遠航訓練支隊國內環島航訓任務，今年納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）3艘艦艇，3月間陸續靠泊各港口開放民眾參觀，並招募有志青年共同加入海軍的行列。

海軍敦睦遠航訓練支隊今天上午泊靠基隆港西3、西4碼頭後，基隆市長謝國樑出席開幕式，強調國防安全需國人支持，並致贈加菜金給訓練支隊，祝賀航訓平安，圓滿成功達成任務。

海軍敦睦遠航訓練支隊19日上午泊靠基隆港西3、西4碼頭，開放民眾登艦參觀，並安排海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊等精彩演出。 （基隆市政府提供） 中央社

中央社引述海軍表示，明天(20日) 下午敦睦遠航訓練支隊靠泊基隆港期間，將安排廣受好評的海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊等精彩演出。海軍艦指部表示，歡迎全國民眾與學生踴躍參觀，參觀民眾請攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分的具照片證件，配合開放時程及現場引導入場。

接下來敦睦遠航訓練支隊24、25日將靠泊蘇澳港，26、27日靠泊花蓮港。

根據海軍艦指部，各港口開放時間如下：

基隆港：3月19、20日（星期日、一）上午9時至下午3時。

蘇澳港：3月24、25日（星期五、六）上午9時至下午3時。

花蓮港：3月26、27日（星期日、一）上午9時至下午3時。

➤開放時段：早上9點至下午3點

➤表演時段：早上9點、下午2點

海軍艦隊指揮部此次「112年敦睦遠航訓練」艦艇靠泊在全台7個港口的開放參觀。海軍艦指部3月初發布相關新聞稿時指出，敦睦遠航訓練任務主要在讓海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉參加遠航訓練機會，將在校4年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。

在基隆港之前，敦睦艦曾在下列各港口開放：

包括高雄港：3月10、11日（星期五、六）。安平港：3月12、13日（星期日、一）。馬公港：3月14、15日（星期二、三）。臺中港：3月17、18日（星期五、六）。