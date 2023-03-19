北韓飛彈威脅不斷　日美實施海空聯合訓練反制

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓今（19）日再度試射一枚飛彈，面對北韓近日不斷的軍事威脅，日本今日向北韓表達強烈抗議，並與美國於日本海及其空域實施海空聯合訓練。

北韓於今日約上午11點5分試射一枚飛彈，最高飛行高度約50公里，飛行了約800公里後，掉落於日本專屬經濟區（EEZ）外的日本海，所幸無任何災難傳出，這已是今年北韓第七次的飛彈試射。

外界分析此次的飛彈試射，亦是針對韓美「自由護盾」聯合軍演的挑釁，根據北韓官媒朝中社報導，北韓領導人金正恩16日視察試射現場時說道，對於反共和國（北韓）軍事行動擴大，要讓他們明白這所導致，且無法挽回的威脅有多嚴重。

在此前，北韓亦於16日，南韓總統尹錫悅訪日本首日，試射了一枚洲際飛彈，掉落於距日本渡島大島以西約200公里的日本專屬經濟海域，該次試射疑似是針對韓日首腦會談表達不滿。

根據中央社報導，日本防衛副大臣井野俊郎今日受訪時說道，北韓一連串行動已對日本本身、區域及國際社會和平與安全造成威脅，絕不容許，政府已透過北京大使館管道，向北韓提出嚴重抗議。

而為反制北韓不斷的軍事威脅，日本自衛隊今日與美軍實施海空聯合訓練，空中訓練部分，美軍派出2架B-1B轟炸機及4架F-16戰機，航空自衛隊則派出4架F-15戰機；海上訓練部分，美軍派出勃克級導向飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）、海上自衛隊派出愛宕號護衛艦，共同進行各項戰術訓練。

日本防衛省統合幕僚監部表示，希望能透過聯合訓練確認日美應對所有事態的強烈決心，以及自衛隊和美軍的即時反應能力，同時也進一步強化日美同盟的嚇阻力及應對能力。

另外，聯合國安理會18日宣布，將於20日上午舉行公開會議，討論北韓核問題，除理事國美國及日本外，南韓也將作為利害當事國參與，報導指出，南韓可能會藉此對北韓飛彈試射表達抗議，要求安理會做出相對應措施，但中國及俄羅斯可能會以韓美軍演等理由，主張北韓飛彈試射的合理性。