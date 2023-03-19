(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 中國國家主席習近平預定下週訪問莫斯科，不過俄羅斯官方今天(19日) 突然發布消息說: 普丁目前正在烏克蘭的抗俄大本營馬立波 (Mariupol )巡視，由於國際刑事法院（ICC）週五(17日) 剛發布普丁的逮捕令，如果此事為真，普丁此舉無異是再次向烏克蘭以及國際刑事法院挑釁!

習近平預定20日至22日訪問俄羅斯，外界預估由中國拋出的俄烏和平談判議題，將會是雙方協商重點之一，然而，美國卻在此時表示，俄國可能會利用停火協議重整旗鼓，進而對烏克蘭發動更猛烈的攻勢，對烏克蘭十分不利，故反對雙方談判。

美國國家安全會（NSC）戰略溝通協調官科比（John Kirby）在接受美國之音（VoA）訪問時指出，美國關切中俄會面討論出一個停火協議雛形的可能性，因為儘管停火協議本身聽起來像是一個好主意，實際上反而會默認俄國侵略烏克蘭以及佔據領土現況的合理性，以及讓俄軍獲得戰略重整的喘息機會。

而事實上，除了俄國歡迎中國介入協商外，烏克蘭本身對於中國的出手仍抱持著一定程度上的保留態度，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）雖然對中國願意協助協調表達歡迎，他仍表示，最後談判是否成功，端看實際的行動，而非各種空談。

上個月中國對外公佈的12點和平協議架構草案中，其實並沒有明確列出俄國現在軍事佔據的烏克蘭領土該如何處置，也沒有對烏克蘭的國家安全提供任何保障，這直接將其暴露在再次被侵略的危險性中。

除此之外，去年底烏克蘭內部進行電話民調的結果也顯示，高達85％的烏克蘭人認為即使戰爭可能拖長，仍不應對俄國做出任何領土妥協，這代表著中國與俄國先敲定的協議中要是犧牲烏克蘭的領土主權換取和平，將為烏方所不能接受，而俄方應該也難以接受超過一年的戰爭中一無所獲，尤其是從已宣布併吞的領土撤軍。

另一方面，布希研究所（George W. Bush Institute）副所長David Kramer更表示，俄國軍隊現在在烏克蘭戰場上的表現並不好，中國在此時介入很像是要試圖幫普丁解套，而耶魯大學法學院蔡中曾中國中心的研究員Moritz Rudolf則說，中國更像是想要表現出「負責任國際大國」的形象，這種顯露中國外交野心的行為，將為美國所不容。

習近平到訪前夕•普丁傳現身烏克蘭 美國安官員：由中國協調俄烏停火將不利烏國