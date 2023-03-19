氣象局長鄭明典圖示台灣中南部水情：感覺可處理•但「非常緊張」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局長鄭明典今天(19日) 表示，今年南部水庫蓄水與2021年蓄水曲線「幾乎一樣」；有2021的經驗，感覺可以處理，但是會非常、非常緊張，呼籲民眾一起節約用水。

鄭明典在臉書分享「台灣水庫即時水情與歷年統計」，根據2021年及今年水庫蓄水量圖，中部主要水庫情況好一點，南部主要水庫幾乎一樣；他提到，有2021的經驗，感覺可以處理，但是會非常、非常緊張，呼籲民眾一起節約用水。

根據圖資，中部如德基、日月潭水庫，今年的蓄水量仍高於2021年；但南部如曾文、南化、烏山頭水庫，蓄水曲線則與2021年相似。

南部地區水情吃緊，嘉義縣市為減壓供水黃燈，圖為13日仁義潭水庫周邊見底。中央社

高雄水情燈號目前為黃燈，採夜間減壓供水。圖為13日高屏溪雙園大橋段河床部分露出底部泥沙。中央社

根據經濟部水利署資料，2020年無颱風，西部降雨量僅為歷年平均值2至6成；2021年百年大旱，曾文水庫於當年5月有效蓄水量僅剩3.6%、南化水庫剩7.8%，供應新竹地區及竹科的寶二水庫也僅剩3%。

根據氣象局臉書「報氣候 - 中央氣象局」分享「月長期天氣展望」，3月25日至31日平均氣溫及雨量預測，台灣附近水氣增加，各地可能有較高的降雨機率。但模式在春季時有較大的不確定性。

氣象局進一步說明，若拉長時間看4月1日至14日，整體降雨訊號仍偏低。

中央社指出，氣象局於「112年春季展望」記者會曾提到，新竹以南測站（新竹、台中、嘉義、台南、恆春）上個冬季平均累積雨量，都達到60年來最少的狀態、平均雨日則是史上第二少，次於2018至2019年的冬季。

高雄水情吃緊，南區水資源局將屏東科技產業園區的11口水井水源，以接管方式輸送至高雄，預計4月底完工，屆時若旱象未解，每天最大供水量3.6萬噸，支援高雄民生用水。（南水局提供）中央社112年3月15日照片

南部旱象持續，高雄水情燈號已調整為減壓供水黃燈，也持續呼籲民眾節約用水，共度難關。圖為13日高屏溪雙園大橋段橋墩幾乎都裸露見底。中央社