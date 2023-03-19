3/19台灣COVID-19本土病例增8,209例、死亡43例　「0+n」明日起上路

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增8,209例COVID-19本土個案，另增210例境外移入個案、43例死亡。

自2020年起國內COVID-19累計10,231,343例確診、18,775例死亡。

明（20）日起輕症免隔離「0+N」自主健康管理正式上路，快篩陽性輕症或無症狀者免通報、免隔離，自發病日或採檢陽性日起5天內不建議上班，若勞工自主隔離期間希望維持出勤，雇主應尊重，若雇主片面要求勞工不出勤，應照給工資。

若快篩陽性民眾出現重症症狀，或屬65歲以上長者、具慢性病史等高風險族群，應盡速就醫，符合條件者仍可開立口服抗病毒藥物。

視訊診療部分，都市區將自20日退場，而山地、離島、偏遠地區等則維持，據醫療法及健保法規定，不得無故拒絕看診，若染疫民眾就醫遭拒，可向當地衛生局申訴。

根據中央社，指揮中心發言人羅一鈞提醒，今天及之前確診的民眾，仍須按照5+n舊制，完成5天隔離，不得於3月20日自行解隔。

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