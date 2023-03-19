勉家扶兒少突破逆境　副總統賴清德：父親留下最大資產就是貧窮

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）副總統賴清德今天(19日) 以自身經驗勉勵家扶基金會兒少逆風而上。他說，自己父親很早就因工作意外身亡，由媽媽扶養他們長大，某天突然發現，「我爸爸留給我最大的資產就是家裡貧窮」。

賴副總統今天出席家扶基金會2023年全國自強兒少表揚活動。昨(18日) 晚間則受邀出席野百合學運世代聯盟餐會。

適逢野百合學運33週年，野百合學運世代聯盟18日晚間在台北天成飯店舉行餐敘活動，包含民進黨主席賴清德（前中）等人出席，眾人手持百合花合影留念。（野百合學運世代聯盟提供）中央社

今年是野百合學運33週年，野百合學運世代聯盟18日晚間在天成飯店舉行餐會，與會人士一手持百合花、一手比出3的手勢合影留念。（野百合學運世代聯盟提供）中央社

得獎兒少吳官穎現場表演武術，分享未來的夢想是開咖啡廳，還想邀請賴副總統來喝咖啡，坐在台下的賴副總統一聽馬上大聲回應「一定到」；另一名得獎兒少郭羽瑄則因為角膜白斑，視力只剩0.1，今天在現場表演舞蹈。

賴副總統致詞時感謝家扶、元大等社會公益企業，73年來幫助全台灣超過50萬個辛苦成長的孩子。

賴副總統說，他特別看了得獎者資料，雖然來自不同縣市與家庭、獲獎故事不盡相同，但大家都是在逆境中成長、逆風而上；孩子們未來的夢想，不管是要當律師、護理師、工程師、運動員、開咖啡店、開麵包店，把幸福分送給社會大眾，這些都可能成功。

他說，台灣是民主自由的社會，不像有些國家是種族社會，規定某些家庭種族只能做特定行業，而且台灣不必靠關係才能成功，只要大家朝著夢想走，每轉一圈就讓自己更強大。

賴副總統也向計畫開咖啡廳的吳官穎喊話說，「你不要忘記，我會等你邀請我哦」；賴副總統並建議，不一定要等到畢業，投入社會後才開始學習咖啡相關知識，現在若喝到一杯好咖啡，可以請教人家，可以看書籍、參加咖啡分享活動，若從現在就開始學習咖啡，以後沒人比得上，咖啡店生意一定興隆，現在就要逐夢而進。

賴副總統也向因角膜白斑影響視力的郭羽瑄說，據他剛才了解，角膜白斑症其中一個治療方法是眼角膜移植，若郭羽瑄母親同意，可以找專業眼科醫師了解是否適合做角膜移植，若適合，他就來安排、協助，讓郭羽瑄的視力趕快恢復。

賴副總統強調，逆境要去珍惜，這是老天爺賞賜的機會，社會上各行各業，不少成功人士來自經濟不錯的家庭，但更多是來自一般、甚至困苦的家庭，在困苦家庭長大會更成熟、更有意志力、更有克服困難的勇氣。

賴副總統以自己為例說，他的父親很早就因工作意外過世，媽媽扶養他們長大，

「在某一天，我突然發現，我爸爸留給我最大的資產就是家裡貧窮」；

他希望孩子們用另外的角度看待，雖然生活物質辛苦，但若能充分體會，將培養出更強、更有韌性的心志。

野百合學運33週年

另一方面，野百合學運33週年，副總統賴清德昨(18日) 晚間受邀出席野百合學運世代聯盟餐會時表示，昔日在威權時代爭民主，如今廢除萬年國會、總統直選已成功，現階段是如何保護台灣、保護珍貴的民主價值；他希望與野百合學運世代，共同守護民主、守護台灣。

野百合學運發生在1990年3月16日至22日，是中華民國政府遷台後發生的第一次大規模學生抗議運動。

野百合學運世代聯盟晚間在天成飯店舉行餐會，並針對俄烏戰爭後的國際局勢變化、中國持續對台灣文攻武嚇、軍機繞台等持續威脅，發表「反侵略、護台灣」聲明。

聯盟發言人陳建志會後受訪表示， 野百合學運當年要求廢除被老代表終身盤踞且從不全面改選的萬年國 民大會，賴清德後來以任務型國代的身份， 協助推動實現了國會全面直選還政於民的訴求， 因此與野百合學運有很深厚的關係。

陳建志轉述，賴清德會中說，當初在威權時代追求真正的民主，要求廢除萬年國會、總統直選等已成功，台灣民主躍上亞洲第一、世界第8，現階段要做的是保護台灣與珍貴的民主價值，也非常希望與野百合世代一起努力。

至於餐會過程，陳建志表示，主要是回首1980、90年代的一連串社會運動，當年那群年輕人至今仍對台灣懷有強烈使命感，因此共同發布「反侵略護台灣」聲明，公開呼籲守護台灣。

陳建志說，餐會也追思已離開人世的野百合世代夥伴，並邀請當年社運、學運時的社運影像工作者，感謝他們無懼鎮暴警察追打、不怕噴水車弄壞器材，辛苦留下許多珍貴影像。

他指出，另一重點是回顧當初野百合學運的初衷和精神，將當年舊照片剪輯成電影在現場播放，透過33週年聚會，重新凝聚大家對台灣這塊土地的關懷，共同思考如何再延續學運精神，並做正面擴散。

被問到賴清德如何回應反侵略護台灣聲明，陳建志表示，任何一個有良知的台灣人，都會秉持反侵略護台灣的立場，當台灣面對一個獨裁威權體制威脅，唯有強大自己，才能帶來真正和平，這就是聯盟所提的反侵略護台灣的精神。

記者追問「反侵略護台灣」是否與賴清德主張「和平保台」牴觸？陳建志說，反侵略護台灣主要是增進國人保護台灣的立場，兩者沒有牴觸。

根據中央社，18日餐會與會者，包括民進黨立委林宜瑾、沈發惠、范雲，文化部長史哲、考試院秘書長劉建忻、勞動部政務次長李俊俋、前文化部長鄭麗君、民進黨前秘書長羅文嘉等人；賴清德離開時，同屬野百合學運世代的總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦仍未現身餐會。

勉家扶兒少突破逆境 副總統賴清德：父親留下最大資產就是貧窮