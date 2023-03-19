勉家扶兒少突破逆境　副總統賴清德：父親留下最大資產就是貧窮

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）副總統賴清德今天(19日) 以自身經驗勉勵家扶基金會兒少逆風而上。他說，自己父親很早就因工作意外身亡，由媽媽扶養他們長大，某天突然發現，「我爸爸留給我最大的資產就是家裡貧窮」。
賴副總統今天出席家扶基金會2023年全國自強兒少表揚活動。昨(18日) 晚間則受邀出席野百合學運世代聯盟餐會。
適逢野百合學運33週年，野百合學運世代聯盟18日晚間在台北天成飯店舉行餐敘活動，包含民進黨主席賴清德（前中）等人出席，眾人手持百合花合影留念。（野百合學運世代聯盟提供）中央社
今年是野百合學運33週年，野百合學運世代聯盟18日晚間在天成飯店舉行餐會，與會人士一手持百合花、一手比出3的手勢合影留念。（野百合學運世代聯盟提供）中央社
得獎兒少吳官穎現場表演武術，分享未來的夢想是開咖啡廳，還想邀請賴副總統來喝咖啡，坐在台下的賴副總統一聽馬上大聲回應「一定到」；另一名得獎兒少郭羽瑄則因為角膜白斑，視力只剩0.1，今天在現場表演舞蹈。
賴副總統致詞時感謝家扶、元大等社會公益企業，73年來幫助全台灣超過50萬個辛苦成長的孩子。
賴副總統說，他特別看了得獎者資料，雖然來自不同縣市與家庭、獲獎故事不盡相同，但大家都是在逆境中成長、逆風而上；孩子們未來的夢想，不管是要當律師、護理師、工程師、運動員、開咖啡店、開麵包店，把幸福分送給社會大眾，這些都可能成功。
他說，台灣是民主自由的社會，不像有些國家是種族社會，規定某些家庭種族只能做特定行業，而且台灣不必靠關係才能成功，只要大家朝著夢想走，每轉一圈就讓自己更強大。
賴副總統也向計畫開咖啡廳的吳官穎喊話說，「你不要忘記，我會等你邀請我哦」；賴副總統並建議，不一定要等到畢業，投入社會後才開始學習咖啡相關知識，現在若喝到一杯好咖啡，可以請教人家，可以看書籍、參加咖啡分享活動，若從現在就開始學習咖啡，以後沒人比得上，咖啡店生意一定興隆，現在就要逐夢而進。
賴副總統也向因角膜白斑影響視力的郭羽瑄說，據他剛才了解，角膜白斑症其中一個治療方法是眼角膜移植，若郭羽瑄母親同意，可以找專業眼科醫師了解是否適合做角膜移植，若適合，他就來安排、協助，讓郭羽瑄的視力趕快恢復。
賴副總統強調，逆境要去珍惜，這是老天爺賞賜的機會，社會上各行各業，不少成功人士來自經濟不錯的家庭，但更多是來自一般、甚至困苦的家庭，在困苦家庭長大會更成熟、更有意志力、更有克服困難的勇氣。
賴副總統以自己為例說，他的父親很早就因工作意外過世，媽媽扶養他們長大，
「在某一天，我突然發現，我爸爸留給我最大的資產就是家裡貧窮」；
他希望孩子們用另外的角度看待，雖然生活物質辛苦，但若能充分體會，將培養出更強、更有韌性的心志。
野百合學運33週年
另一方面，野百合學運33週年，副總統賴清德昨(18日) 晚間受邀出席野百合學運世代聯盟餐會時表示，昔日在威權時代爭民主，如今廢除萬年國會、總統直選已成功，現階段是如何保護台灣、保護珍貴的民主價值；他希望與野百合學運世代，共同守護民主、守護台灣。
野百合學運發生在1990年3月16日至22日，是中華民國政府遷台後發生的第一次大規模學生抗議運動。
野百合學運世代聯盟晚間在天成飯店舉行餐會，並針對俄烏戰爭後的國際局勢變化、中國持續對台灣文攻武嚇、軍機繞台等持續威脅，發表「反侵略、護台灣」聲明。
聯盟發言人陳建志會後受訪表示，
陳建志轉述，賴清德會中說，當初在威權時代追求真正的民主，要求廢除萬年國會、總統直選等已成功，台灣民主躍上亞洲第一、世界第8，現階段要做的是保護台灣與珍貴的民主價值，也非常希望與野百合世代一起努力。
至於餐會過程，陳建志表示，主要是回首1980、90年代的一連串社會運動，當年那群年輕人至今仍對台灣懷有強烈使命感，因此共同發布「反侵略護台灣」聲明，公開呼籲守護台灣。
陳建志說，餐會也追思已離開人世的野百合世代夥伴，並邀請當年社運、學運時的社運影像工作者，感謝他們無懼鎮暴警察追打、不怕噴水車弄壞器材，辛苦留下許多珍貴影像。
他指出，另一重點是回顧當初野百合學運的初衷和精神，將當年舊照片剪輯成電影在現場播放，透過33週年聚會，重新凝聚大家對台灣這塊土地的關懷，共同思考如何再延續學運精神，並做正面擴散。
被問到賴清德如何回應反侵略護台灣聲明，陳建志表示，任何一個有良知的台灣人，都會秉持反侵略護台灣的立場，當台灣面對一個獨裁威權體制威脅，唯有強大自己，才能帶來真正和平，這就是聯盟所提的反侵略護台灣的精神。
記者追問「反侵略護台灣」是否與賴清德主張「和平保台」牴觸？陳建志說，反侵略護台灣主要是增進國人保護台灣的立場，兩者沒有牴觸。
根據中央社，18日餐會與會者，包括民進黨立委林宜瑾、沈發惠、范雲，文化部長史哲、考試院秘書長劉建忻、勞動部政務次長李俊俋、前文化部長鄭麗君、民進黨前秘書長羅文嘉等人；賴清德離開時，同屬野百合學運世代的總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦仍未現身餐會。