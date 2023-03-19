（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新北市長侯友宜今天(19日) 上午接受媒體聯訪時，被問到未來是否會加入國民黨中央提名委員會的問題時表示，「團隊只要需要我站在哪個位置上，我們都會全力以赴」。

國民黨昨(18日) 終止運作「中央選戰策略會報」，後續將成立中央提名委員會，處理2024年立委提名問題，傳將邀請侯友宜等地方首長參與。

侯友宜今天出席萬金石馬拉松活動時接受媒體聯訪，他首先針對黨中央終止選策會決定表示，肯定黨中央面對問題都積極快速處理，感謝主席朱立倫和團隊勇敢面對問題並願意承擔，全力以赴。

媒體詢及侯友宜是否會加入中央提名委員會時，他表示，不管用任何方式，相信主席都有妥善處理辦法，最重要是讓大家看見不一樣的革新氣象，符合人民期待。

侯友宜強調，面對黨相關問題時，有責任大家共同攜手合作，只要在大家共同理念下一起努力往前走，黨的未來會愈來愈好，他個人不重要，重要的是團隊，「團隊只要需要我站在哪個位置上，我們都會全力以赴」。

他談到兩岸問題時表示，這是全民所關注，身為地方首長及國民一分子，都希望台海局面穩定。

媒體追問319槍擊案滿19年，前副總統呂秀蓮稱當時擔任刑事局長的侯友宜如果要選總統應說明清楚此事，侯友宜表示，319槍擊案經過司法單位，包括檢察官、調查局，所以情治單位的調查，也經過司法把所有事實完整呈現給國人做一個說明，相關資料、人證、物證都還在，也歡迎大家用專業科學方式檢驗。

319槍擊案是前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮2004年競選連任期間發生，兩人於3月19日在台南市車隊掃街時遭槍擊受傷送醫。

另一方面，國民黨中央選策會名單惹議，引發黨內反彈，雖然18日宣布終止運作，但已凸顯黨內面對2024大選的矛盾；若遊戲規未能盡早確定整合，黨中央若不適度擴大參與，未來的黨務與選務雙頭馬車，彼此又欠缺互信，恐不利選情。

國民黨15日公布成立「中央選舉策略會報」，因名單包含立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈，也讓一向不太對黨務發言的新北市長侯友宜，針對此事在臉書表示拒絕黑金在任何政黨出現。

面對批評聲浪四起，秘書長黃健庭18日上午臨時召開記者會，宣布終止選策會運作。

民進黨2024總統人選已定一尊，由副總統賴清德參戰，但國民黨人選、遊戲規迄今未能決定，也讓黨內人心浮動，陰謀論四起；傅崐萁昨召開記者會，向侯友宜喊話，中廣董事長趙少康也直言，此為黨主席朱立倫在與侯友宜對峙。

黨內人士說，這份讓人質疑的選策會成員名單，既造成黨內撻伐，又讓外界看到國民黨內亂一面，要是在選策會成員組成時，黨中央能適度詢問諸侯意見，或許就可事先預防意外狀況；若未來黨務與選務分屬不同人馬處理時，在雙方互信基礎不夠下，即便是小事，都可能會加深彼此的矛盾與誤會，不利選情。

藍營輔選人士指出，這次選策會的問題，尚不至於造成黨主席朱立倫，與可能的總統參選人侯友宜之間的矛盾，畢竟到各地協調立委人選屬吃力不討好工作，也不是大家都願意下去做；但爭議性人物出現在選策會成員名單，則給了侯友宜著力點，因此透過臉書呼籲，凸顯自身高度。

中央社引述這位藍營輔選人士認為，朱、侯兩人真正可能的矛盾點，應該會在討論不分區立委名單時。

但也有藍營地方人士說，從這次侯友宜發文批判，可看出侯、朱兩人互信基礎低，侯友宜過去長期與朱立倫在新北市共事，會不清楚朱立倫為人、或反黑金態度；即便雙方事後透過電話溝通，仍難消解外界對兩人存有心結的印象。

朱立倫自詡是2024總教練，侯友宜則可能是主戰投手，如何合作贏得球賽勝利，黨內人士說，兩人需重建互信合作，為藍營爭取勝利，近日朱立倫就會開始拜會可能總統人選，或許雙方相互釋放善意，有助於拉近彼此關係。

【選策會終止運作】侯友宜回應是否加入國民黨提名委員會：團隊有需要全力以赴