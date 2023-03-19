有意與台灣斷交轉與中國建交　路透：美國正試圖阻止宏都拉斯

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）據路透社報導，美國正試圖阻止宏都拉斯與台灣斷交，轉而與中國建交。

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）2021參選總統大選發表政見時，曾提與台灣斷交，並與中國建交的想法。她隔年表態希望維持與台灣邦交，但又在本月14宣布尋求與中國建交，美國即開始對宏國外交施壓。

根據中央社引述路透社報導，一位美國政府官員表示，他們不確定這是否是一種談判策略，但將繼續提出他們的理由。

另有兩名在台外交人士稱，卡斯楚宣布有意與中國建交後，宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）15日即與台灣外交部官員會面，雖無法得知會面結果，但台灣外交部表示已轉達布羅德，宏都拉斯應謹慎考慮，勿入中國圈套，做出錯誤決定。

行政院長陳建仁17日時也表示，台灣一直在能力範圍內協助宏國的國家建設，也一直保持誠信，希望宏國能認清中國本質。

美國國務卿布林肯（Antony Blinkon）在17日接受法新社訪問時也曾為台灣發聲，雖他表示美國奉行一中政策，但他也說道，台灣可以做出許多貢獻，例如在國際機構中，就有許多極具才華人士，擁有豐富經驗及專業知識，但是否及如何從中受益，各國須自行決定。

台宏邦交危機始於10餘年前，宏國水壩帕圖卡3號（Patuca-3）的投資案。2006年時任宏都拉斯總統賽拉亞曾與前總統陳水扁簽屬聯合公報，內容包含著「Patuca-3水力發電計畫合作了解備忘錄」，而陳水扁在2007年訪宏國時亦公開承諾會協力完成Patuca-3計畫。

然而，該案雖經政府同意實施，卻因預算問題未獲立法院同意，而中止推動，由投資轉為「技術提供者」。2010年宏國突然與中國水利水電公司（Sinohydro）簽署協建水力發電廠的合作備忘錄，除承攬Patuca-3工程，亦協助宏國向中國工商銀行融資，取得資金，中國在宏國影響力漸增。