厄瓜多與秘魯邊界規模6.8強震　造成至少15死

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）厄瓜多南部沿海地區和秘魯北部今（19）日發生規模6.8強震，造成至少15人死亡，以及多處建築物倒塌。

地震發生於厄瓜多當地時間18日中午，芮氏規模6.8，根據美聯社報導，美國地質調查所（USGS）報告顯示，地震發生於厄瓜多第二大城市瓜亞基爾（Guayaquil）以南約80公里處的太平洋海岸附近，震央深度66.4公里。

厄瓜多當局一份報告顯示，該起地震造成海嘯的可能性極低。

厄瓜多總統表示，此次的地震引起了民眾的恐慌，目前沿海的埃爾奧羅省（El Oro）至少11人，以及阿蘇艾省（Azuay）至少2人喪命。

據厄瓜多風險管理屬稱，在昆卡市（Cuenca），有一車輛遭坍塌的牆壁壓住，造成一人死亡，馬查拉（Machala）尚有許多民眾被困在倒塌的建築物下，包含一棟兩層樓的房屋、一座碼頭、以及一棟牆壁裂開的建築物，受困人數不詳。



厄瓜多昆卡市（Cuenca），有一車輛遭坍塌的牆壁擊中，造成一人死亡（圖／美聯社）

而在祕魯，則是從厄瓜多的北部邊界至中太平洋沿岸有感。祕魯總理奧塔羅拉（Alberto Otarola）表示，一名四歲的小女孩在通貝斯地區一處房屋倒塌時，被擊中頭部造成死亡。

根據中央社，厄瓜多全國24個省份中，有一半以上可感受到強烈震動。根據厄瓜多地球物理研究所（Geophysics Institute），地震發生後的1個小時內，還有發生2次較弱的餘震。