Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

厄瓜多與秘魯邊界規模6.8強震　造成至少15死

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/19 10:14
厄瓜多南部沿海地區和秘魯北部今（19）日發生規模6.8強震，造成至少14人死亡（圖 / 美聯社）
厄瓜多南部沿海地區和秘魯北部今（19）日發生規模6.8強震，造成至少14人死亡（圖 / 美聯社）

厄瓜多南部沿海地區和秘魯北部今（19）日發生規模6.8強震，造成至少14人死亡（圖 / 美聯社）

厄瓜多南部沿海地區和秘魯北部今（19）日發生規模6.8強震，造成至少14人死亡（圖 / 美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）厄瓜多南部沿海地區和秘魯北部今（19）日發生規模6.8強震，造成至少15人死亡，以及多處建築物倒塌。

地震發生於厄瓜多當地時間18日中午，芮氏規模6.8，根據美聯社報導，美國地質調查所（USGS）報告顯示，地震發生於厄瓜多第二大城市瓜亞基爾（Guayaquil）以南約80公里處的太平洋海岸附近，震央深度66.4公里。

厄瓜多當局一份報告顯示，該起地震造成海嘯的可能性極低。

厄瓜多總統表示，此次的地震引起了民眾的恐慌，目前沿海的埃爾奧羅省（El Oro）至少11人，以及阿蘇艾省（Azuay）至少2人喪命。

據厄瓜多風險管理屬稱，在昆卡市（Cuenca），有一車輛遭坍塌的牆壁壓住，造成一人死亡，馬查拉（Machala）尚有許多民眾被困在倒塌的建築物下，包含一棟兩層樓的房屋、一座碼頭、以及一棟牆壁裂開的建築物，受困人數不詳。

厄瓜多與秘魯邊界規模6.8強震　造成至少15死
厄瓜多昆卡市（Cuenca），有一車輛遭坍塌的牆壁擊中，造成一人死亡（圖／美聯社）

而在祕魯，則是從厄瓜多的北部邊界至中太平洋沿岸有感。祕魯總理奧塔羅拉（Alberto Otarola）表示，一名四歲的小女孩在通貝斯地區一處房屋倒塌時，被擊中頭部造成死亡。

根據中央社，厄瓜多全國24個省份中，有一半以上可感受到強烈震動。根據厄瓜多地球物理研究所（Geophysics Institute），地震發生後的1個小時內，還有發生2次較弱的餘震。
厄瓜多
祕魯
地震

相關新聞

【日本311地震12週年】 蔡英文、陳建仁讚台日互助 泉裕泰感念台灣記掛「是何等幸福」
【日本311地震12週年】 蔡英文、陳建仁讚台日互助 泉裕泰感念台灣記掛「是何等幸福」
2023/03/11 17:53
老宅比例高 屋齡逾30年占7成 台北推「都更5箭」
老宅比例高 屋齡逾30年占7成 台北推「都更5箭」
2023/03/07 15:54
宜蘭又震 東台灣3/3晚間地牛翻身 芮氏規模4.8
宜蘭又震 東台灣3/3晚間地牛翻身 芮氏規模4.8
2023/03/03 23:10
地牛一夜再翻身！台灣宜蘭午夜地震芮氏規模4.9 初判最大震度4級
地牛一夜再翻身！台灣宜蘭午夜地震芮氏規模4.9 初判最大震度4級
2023/03/03 00:55
土耳其災區又傳地震規模5.6 目前至少1死69傷
土耳其災區又傳地震規模5.6 目前至少1死69傷
2023/02/27 21:08

更新時間 : 2023-03-20 00:20 GMT+08:00

最受歡迎

南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀
〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀
台灣資安新創「池安量子資安」喬遷 高志明、黃珊珊站台支持抗量子攻擊技術
台灣資安新創「池安量子資安」喬遷 高志明、黃珊珊站台支持抗量子攻擊技術
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！
美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低
美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看
2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看