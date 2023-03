厄瓜多與秘魯邊界規模6.8強震　造成至少15死

(台灣英文新聞/葉湘宜 綜合報導)厄瓜多南部沿海地區和秘魯北部今(19)日發生規模6.8強震,造成至少15人死亡,以及多處建築物倒塌。

地震發生於厄瓜多當地時間18日中午,芮氏規模6.8,根據美聯社報導,美國地質調查所(USGS)報告顯示,地震發生於厄瓜多第二大城市瓜亞基爾(Guayaquil)以南約80公里處的太平洋海岸附近,震央深度66.4公里。

厄瓜多當局一份報告顯示,該起地震造成海嘯的可能性極低。

厄瓜多總統表示,此次的地震引起了民眾的恐慌,目前沿海的埃爾奧羅省(El Oro)至少11人,以及阿蘇艾省(Azuay)至少2人喪命。

據厄瓜多風險管理屬稱,在昆卡市(Cuenca),有一車輛遭坍塌的牆壁壓住,造成一人死亡,馬查拉(Machala)尚有許多民眾被困在倒塌的建築物下,包含一棟兩層樓的房屋、一座碼頭、以及一棟牆壁裂開的建築物,受困人數不詳。



厄瓜多昆卡市(Cuenca),有一車輛遭坍塌的牆壁擊中,造成一人死亡(圖/美聯社)

而在祕魯,則是從厄瓜多的北部邊界至中太平洋沿岸有感。祕魯總理奧塔羅拉(Alberto Otarola)表示,一名四歲的小女孩在通貝斯地區一處房屋倒塌時,被擊中頭部造成死亡。

根據中央社,厄瓜多全國24個省份中,有一半以上可感受到強烈震動。根據厄瓜多地球物理研究所(Geophysics Institute),地震發生後的1個小時內,還有發生2次較弱的餘震。

FLASH: A 6.8 magnitude earthquake has struck Ecuador, claiming 4 lives, so far. My School Boys Theory of History: “It's just one damn thing after another”, is validated once again. Take a look at the rubble:pic.twitter.com/CjCQv9rFtT