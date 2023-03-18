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〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀

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By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/03/18 22:26
台灣租賃業一支獨秀 (圖片/PIXABAY)

台灣租賃業一支獨秀 (圖片/PIXABAY)

金融業不景氣，但是租賃業表現亮眼。其中上市公司中租-KY(5871)、裕融（9941）、和潤（6592），以及興櫃怡和國際（7590），長期以來業務穩定發展，2022年繳出亮麗成績單，今（2023) 年1、2月營收均呈現穩定成長。

金融業不景氣，租賃業由於靈活的產業佈局，資本巿場4家租賃公司都交出不錯的成績單，以中租、裕融、和潤為例，去年營收、獲利都創新高，今年的股利發放都令人驚艷，其中，中租去年營收高達866.08億元，年增20%，受益於台灣、中國、東協國家廣泛的佈局，以及業務靈活的發展，在資產及營收規模，都穩居租賃業之冠。

中租去年歸屬母公司税後淨利272.21億元，較2021年成長25.77％，每股稅後純益為17.17元，全數改寫新高。其中台灣、中國及東協營收分別年增26％、8％、33％，獲利年增24％、4％、19%。受到中國防疫封城的影響，中租去年中國的業務成長不如預期，今年解封之後，應有更佳的成長機會。

中租今年1月合併營收為77.84億元，年增19.54%。2月合併營收72.82億元，年增率19.4%，1月每股稅後盈餘為1.31元，較去年同期略減，主要是受到台灣及東協地區升息影響，利息費用増加所致，但是獲利較上月成長11%，展望今年，台灣將維持10至15%的成長，中國上看15%，東協20%，整體營收及獲利，將維持穩健成長。

裕融去年全年合併營收達365.57億元，稅後純益61億元，大幅成長14.3%，連續3年達到雙位數成長，每股獲利為12.06元，也是相對歷史高點，如果不是受到新冠肺炎防疫險，轉投資公司新安東京產險影響，裕融去年的盈利應該會有更佳的表現。裕融今年股利為配股1元，配息5.6元。

裕融在本業乘用車分期市場，全年度維持中古車第一的市場領先地位。企業金融方面，穩居商用車分期市佔龍頭，投資再生能源事業，已見成效，目前持有太陽能光電案場總建置容量100 MW（百萬瓦），並計劃於下半年投入台電電力交易平台，消費金融業務涵蓋機車、重機、消費品等產品無卡分期服務，並於去年底與綠界科技達成換股協議，未來在電商缐上分期交易，將進一步加速成長。

裕融自結1月合併營收21.39億元，年増19.61%，每股獲利1.11元，2月合併營收31.64億元，年增7.45%，每股獲利1.13元。裕融今年將持續拓展汽車水平周邊事業，包括共享交通、電動車充電、汽車售後服務等，以強化整體營運成長動能。

和潤租車去年營收227.87億元，年增26.89%，歸屬母公司税後純益為40.6億元，年增15%，每股稅後盈餘為7.04元，今年股利為配股1元，配息3.5元。和潤的子公司和勁、和潤的電能，尚在起跑點，和潤電能今年已有新投資計劃，瞄準能源發展潛力，已成立和潤電力公司，未來把電回賣給台電和其他企業，預計電能事業三年內，將有爆發性成長。

和潤電能目前雖然尚未獲利，但是去年累積簽約容量已突破100 MW，今年初參與三地能源建置高雄鳳山區170 MW全國最大單一儲能案場，投資規模創下該公司最大儲能投資紀錄，預計自2025年起，將有較明顯的業績挹注，此外，和潤並將整合母公司和泰集團綠能資源，跨足智慧型充電服務市場，於2月合資成立充壩技術服務公司，多元布局創能、充能、儲能事業。和潤今年全力衝刺200 MW新目標。

去年汽車Hino，市占穩定增加至55％，重車、企金承做金額首度突破55％，且已獲利，今年承做金額將繼續成長至少3成。至於中國轉投資事業和運國際，去年承做金額達61.8億元人民幣，每年穩定貢獻獲利約10億元，將持續擴展據點，並搶占能源車商機，擴展太陽能光電產品。

興櫃公司怡和國際，去年3月甫邁向資本市場，業務目標朝向租賃及太陽光電發展，2022年營收為3億8508萬元，比前一年3億8329萬元，成長0.47%，幅度不大。但是今（2023）年1月，營收為2774萬餘元，比去年同期2284萬餘元，成長21.45%，2月營收8947萬餘元，比去年同期1674萬餘元，大增7272萬餘元，増幅高達434.35%。

怡和國際累計今年前2月營收已達1億1721萬餘元，比去年同期的3958萬餘元，大幅成長196.09%，增幅相當可觀，引起投資人的注意。怡和國際迄2022年第四季，資本額8億8441萬餘元，資本公積加保留盈餘為1億4933萬餘元，每股淨值12.63元，今年又以每股17.5元，辦理現金增資，充實營運資金，有助於未來營運發展。

怡和國際積極擴張業務版圖，今年爭取到台塑集團太陽光電業務，且挖角台汽電前任總經理，擔任怡和能源董事長，積極發展綠能業務，企圖心強烈。2021年怡和國際每股獲利0.87元，當年度配股0.63元，配息0.07元。由於今（2023）年前2月營收大幅成長，已引起投資人注意，是否有機會成為另一檔快速成長的租賃股。

全球通膨居高不下，銀行升息不止，經濟普遍衰退，金融股營運辛苦，唯有租賃公司，雖然資金成本增加，但是上市櫃租賃三雄，以及興櫃的後起之秀，業績表現仍然相當亮眼，值得投資人追蹤，俟合理價位時，擇機長期投資持有，應有不錯的投資報酬率。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★
租賃業
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裕融
和潤
怡和國際

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