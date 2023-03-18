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美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低

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By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/18 20:47
舊金山矽谷銀行分行（圖／美聯社）

舊金山矽谷銀行分行（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）隨著矽谷銀行（Silicon Valley Bank）及標誌銀行（Signature Bank）相繼宣布倒閉，外界對美國金融體系的信心跌至低點，金融股隨之跳水，市值蒸發數十億美元，不過隨著美國政府出手，總統拜登於昨（17）日表示，銀行的風險已經開始冷卻，希望可以穩定市場並替投資人注入一劑強心針。

矽谷銀行的倒閉是繼2008年華盛頓互惠銀行（Washington Mutual）倒閉後，美國史上第二大的銀行倒閉事件。在被迫將不動產抵押證券（MBS）賣給高盛，並試圖透過發行普通股及可轉換優先股以募得22.5億美元來填補18億美元的財務漏洞後，投資人受到驚動而在一天內提領高達420億美元的資金，讓銀行面臨更大的危機。

諷刺的是，根據〈彭博〉報導指出，在銀行將被聯邦存款保險公司（FDIC） 接管的前兩週，執行長貝克（Greg Becker）卻在大賣銀行的股票，售出價值高達360萬美元，此舉遭到民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）痛批，在銀行面臨危機時並未想著要解救銀行並保護投資人，而是只想著讓自己不要賠錢，難怪財務出問題。

事實上，拜登在週五於白宮接受記者訪問時，之所以會給出「銀行風險已開始降溫」的肯定答案，除了因為美國政府已介入穩定金融秩序、保障銀行資金外（如向第一共和銀行挹注高達300億美元資金），另一個原因是民主黨的議員已開始草擬強化金融監管的法案。

自2018年共和黨在川普任內，通過了2010年以來《陶德法蘭克法案》後最大規模的金融監管鬆綁，並讓聯準會嚴格監管的資產門檻從500億美元提高到2,500億美元後，矽谷銀行母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）就開始圖利自己的高層與投資人，除替執行長、財務長與總裁加薪達20%以外，也得以在倒閉前濫發獎金並任意拋售股票獲利。

拜登希望國會能通過讓FDIC擁有更多權力，讓其可以嚴格控管銀行的補償措施，如監控拋售股票獲得的利潤等等。除此之外，還包括向高階經理人開罰等，這些措施獲得大部分民主黨議員的支持，不過由於共和黨一向主張更寬鬆的金融監管政策，這次的法案是否能取得跨黨派共識，還是個未知數。
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