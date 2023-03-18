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【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島

沖繩展開首次疏散演練

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/18 19:34
石垣島與台灣相對位置（Google Maps截圖）

石垣島與台灣相對位置（Google Maps截圖）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台海局勢緊張，日本加強西南諸島防禦，首度在沖繩縣石垣島設置駐屯地，包括飛彈部隊，一但台灣有事，可迅速因應，在區域發揮一定的威懾力。與此同時，沖繩17日也首度展開島民疏散演練。

CNN報導，日本防衛省證實，570名陸上自衛隊已於16日進駐了石垣島。石垣島是浮潛勝地，北方距尖閣諸島（台灣稱釣魚台列嶼）僅200公里。台灣、日本、中國都宣稱擁有釣魚台主權，此區向來是區域緊張熱點。

根據日方，石垣島布署了陸基反艦飛彈、地對空飛彈。石垣島距離台灣約270公里，經此軍事部署，該島成了日本距台灣最近的飛彈部隊。

這是日本2016年起在沖繩150座群島加強駐防的一環，迄今已在該島鏈打造四座軍事基地。首先是與那國島，派160名駐兵進行海岸巡防任務。接著於2019年，在奄美大島及宮古島布署了中程防空飛彈及短程12式（type 12）地對艦誘導彈。

東海是夾在日本、台灣、中國之間的爭端水域。防衛省透露，中國戰艦在西南群島海岸線24浬內區域現蹤的頻率日增，已從20年前的20次增至2021年的71次。近年來中共加強對台武嚇，使區域更有劍拔弩張之勢。

就在石垣駐屯地啟用後，日方17日對沖繩縣先島群島進行了首次疏散模擬演練。根據每日新聞，透過增加航班、船班，預估最快6天內可讓島上12萬居民全數撤至九州。

【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島

【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
2012年11月15日，日本海上保安廳艦艇（上）在釣魚台列嶼緊盯中國海巡船隻（下）（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-03-20 00:19 GMT+08:00

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