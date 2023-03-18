台灣普發6千現金 詐騙網站猖獗 財政部警告勿上當

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣全民普發現金6,000元，將於22日開放想將錢匯進戶頭的民眾線上登記，但詐騙集團逮住機會，網路已開始出現假網站，財政部今（18）日在臉書叮嚀，民眾得睜大眼睛別上當。

根據財政部，目前全民共享普發現金官網尚未開放，但有詐騙集團註冊偽冒網站意圖行騙，已報警封鎖網站，呼籲大家提高警覺。

正確官網網址為 https://6000.gov.tw

6000是數字0，不是英文字母o

政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」

gov前面一定是「.」不會冠上其他英文或數字

結尾也不會有com

民眾點擊之前一定要特別注意，來源不明的連結不要點。如遇可疑網站或訊息，可撥打165反詐騙專線。

總共有5種領取方式，分別為線上登記、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳、特定偏鄉造冊發放。其中，只有「線上登記」需要上官網登記。

一般民眾方面，財政部建議選自己習慣的方式：

➊ 登記入帳：3月22日8時開始登記。等預算三讀公布生效後第5個工作日起會陸續撥款。詳細登記操作、前5日分流等，將在3月20日公布。

➋ ATM領現：免登記，等預算三讀公布生效後會公告開始日。

➌ 郵局領現：免登記，等預算三讀公布生效後會公告開始日。

另，特定對象直接入帳，等刷存摺即可。特定偏鄉造冊發放，則是至當地派出所領。

財政部表示，將於3月20日正式啟動相關宣導活動及1988客服專線，有疑問可致電客服。