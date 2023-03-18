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百度聊天機器人「文心一言」遭嘲笑ChatPPT 專家揭中國AI難敵美國的致命原因

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By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/18 16:12
百度執行長李彥宏介紹文心一言聊天機器人（圖／美聯社）

百度執行長李彥宏介紹文心一言聊天機器人（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）OpenAI以生成式人工智慧模型ChatGPT大出鋒頭，不讓美國專美於前，中國百度也於16日發布「文心一言」（Ernie Bot）聊天機器人，只不過整場發布會竟沒有現場示範，而是「預錄」機器人對話，被奚落根本是ChatPPT（取PowerPoint簡報之意），專家也點出了中國AI難以媲美美國的致命傷。

微軟才剛推出進化版的人工智慧模型GPT-4，中國科技巨擘百度也打鐵趁熱，推出了首個類ChatGPT聊天機器人「文心一言」。在發布會現場，百度執行長李彥宏用錄製的影片，展示文心一言在文學創作、商業文案寫作、數理邏輯推算、中文理解、多模態（multimodal）生成（亦即從文字產生影音圖像）等方面的功能。李彥宏稱，已有650家企業申請試用。

然而，網民對於百度不敢現場直接與機器人對話，而是透過預錄的方式表達了無盡的疑問，自己究竟看了什麼？有人質疑是產品技術未臻成熟，也有人認為不過就是百度百科機器人版罷了。就連百度員工（並未涉入文心一言後其研發計畫）都對自家產品抱持懷疑態度。

這種落漆展示令投資人大失所望，百度香港股價一度重挫10%，後以跌6.4%作收。網民還真沒有冤枉百度，就連李彥宏都坦言，內部測試體驗並不完美，是因市場需求才急著推出。

曾與阿里巴巴、騰訊齊名的百度，這些年廣告收益銳減，光環不再，亟欲透過現有的AI技術鹹魚大翻身。看著ChatGPT成為當紅炸子雞，百度眼紅了，高層逼著工程師加快推出自家版本，急就章的結果就是，內部團隊毫無時間進行全面實測，文心一言的能耐實是「言過其實」。

挾著巨大壓力，中國想藉此證明自己在AI領域並不輸美國，然而發展該技術不可或缺的晶片供應，卻已遭美國勒住咽喉。不只硬體難以到位，麻省理工學院管理學教授黃亞生認為，中國缺乏創新思維、多元思考、自由表達能力，也是硬傷。

史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究學者許成鋼，話說得更白。他直批，中國聊天機器人永難達到ChatGPT的水準。原因無他，AI訓練的重點是數據質量，但中國審查如此嚴苛，運算法則設下多重限制，對聊天機器人的研發，也設下了重重阻礙。

來源：華爾街日報紐約時報美聯社

百度聊天機器人「文心一言」遭嘲笑ChatPPT 專家揭中國AI難敵美國的致命原因
百度執行長李彥宏發布文心一言（圖／美聯社）
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