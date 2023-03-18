Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

三年前武漢海鮮市場「貉」就驗出COVID 中國上傳DNA資料又刪除啟人疑竇

急刪資料莫非是心虛了？

  108
By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/18 14:22
新冠病毒源頭究竟從何而來？外界將矛頭指向中國武漢華南海鮮市場和武漢實驗室。（圖／美聯社）

新冠病毒源頭究竟從何而來？外界將矛頭指向中國武漢華南海鮮市場和武漢實驗室。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）爆發至今已經三年多，對於病毒的起源仍舊是個謎，最近法國科學家意外發現，中國在全球資料庫上傳的基因資料中，武漢華南海鮮批發市場販售的「貉」（犬科動物）檢體竟含有COVID的DNA，這新發現再度掀起疫情究竟是動物傳人還是實驗室外洩的論戰，可疑的是，資料不久便遭中方刪除。

美聯社報導，中國疾病預防控制中心科學家，日前將2020年初在武漢華南海鮮市場收集到的基因定序資料上傳至全球最大的公開病毒資料庫，其中包括了專賣野生動物的小販攤，而其所販售的貉驗出了COVID病毒。

詭異的是，中國科學家不久後便將相關資料刪除，所幸法國生物學家早一步將資料存了下來，並與一群研究病毒源頭的科學家分享討論，認為這為病毒從動物跳至人類身上的說法提供了有力證據。

在中國，貉的皮毛、肉都有經濟價值，各地動物肉市場並不少見。事實上，早在疫情爆發之初，標榜有各類野味的華南海鮮市場，就被懷疑是病毒大熔爐，惟出事後市場即遭全面消毒「滅跡」，外界始終無法得知事件真貌。

由於冠狀病毒基因與蝙蝠冠狀病毒極為相似，許多科學家支持COVID是由蝙蝠直接或透過穿山甲、貂或貉等中介動物間接跳至人類身上的說法。然而，儘管貉身上驗出病毒，仍無法斷言是其傳給人類。中國則一貫堅稱是人將病毒帶至市場。

世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）17日批評，這類資料早該於三年前就提出。若中國早些提供資料，或許便能解開究竟是誰傳誰的問題，遲至今日才「不小心」被外界發現，立即刪除的行徑令人嗅到了不對勁的味道。

2021年，WHO大費周章赴中國調查病毒來源，卻因證據缺失、資料完全不透明，而綁手綁腳，未能有定論。當年的結論是，COVID不太可能是由實驗室外洩。然而WHO隔年卻翻案，表示由於無法獲取關鍵資料，仍不能排除這可能性。

從WHO改口也可見，對於跡證全遭湮滅的案子，查案確有難度。各種說法都以推論居多，莫衷一是。去年參議院主導的一項調查，剖析中國電文的蛛絲馬跡，直指武漢實驗室難辭其咎。上個月美國能源部也稱，病毒應是肇因於中國實驗室病毒洩露。至於真相為何？恐怕永遠無法得知。

三年前武漢海鮮市場「貉」就驗出COVID 中國上傳DNA資料又刪除啟人疑竇

三年前武漢海鮮市場「貉」就驗出COVID 中國上傳DNA資料又刪除啟人疑竇
貉（圖／維基百科＿KKPCW
中國
武漢
病毒
COVID
COVID-19
實驗室
華南
華南海鮮市場
華南海鮮批發市場
野味
野生動物

相關新聞

【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
2023/03/18 19:34
百度聊天機器人「文心一言」遭嘲笑ChatPPT 專家揭中國AI難敵美國的致命原因
百度聊天機器人「文心一言」遭嘲笑ChatPPT 專家揭中國AI難敵美國的致命原因
2023/03/18 16:12
3/18台灣新增COVID本土案例7,825例 Rt值<1顯示疫情降溫
3/18台灣新增COVID本土案例7,825例 Rt值<1顯示疫情降溫
2023/03/18 15:03
【26年來第一人】​​​德國部長級官員定下周訪問台灣　傳達強烈政治訊號
【26年來第一人】​​​德國部長級官員定下周訪問台灣　傳達強烈政治訊號
2023/03/17 23:03
台灣士兵陳嘉壎游往中國 金門地檢署發通緝令、尋求遣返
台灣士兵陳嘉壎游往中國 金門地檢署發通緝令、尋求遣返
2023/03/17 17:49

更新時間 : 2023-03-20 00:19 GMT+08:00

最受歡迎

南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀
〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀
台灣資安新創「池安量子資安」喬遷 高志明、黃珊珊站台支持抗量子攻擊技術
台灣資安新創「池安量子資安」喬遷 高志明、黃珊珊站台支持抗量子攻擊技術
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！
美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低
美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看
2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看