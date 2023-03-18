台北當代公布90間參展畫廊名單　必看卓納、高古軒重磅回歸！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台北當代推出三大展區「當代網域」、「藝術載點」、「新生維度」，共匯聚 90 間國際頂尖畫廊，將於5月登場。

台北當代藝術博覽作為當代藝術市場的東亞樞紐，將攜手本地及國際頂尖畫廊，以生機勃勃之姿亮相登場。本屆會展分為三大展區：由「當代網域」為主軸，加上展示新興藝術的「新生維度」，以及聚焦歷史意義策展的全新展區「藝術載點」，共同為會展增添藝術動能與深度。

三大展區 再現世界級鼎盛陣容



Richard Saltoun Gallery呈現李元佳《Cosmic Point Multiples》。（圖/Richard Saltoun Gallery）

本屆有超過 70 間參展畫廊在亞太地區設有空間，足見會展作為亞洲藝術市場風向標的代表性。台北當代堅守其使命，在映現亞洲豐富且多樣化當代藝術生態的同時，不忘將全球卓越的畫廊及藝術家帶到台北觀眾的眼前。此外，本屆會展也很高興地歡迎 30 間首次參展畫廊。

當代網域（Galleries）雲集來自台灣、亞洲及世界各地的一流畫廊，其中包含首次參展的 KÖNIG GALERIE、P21、Nino Mier Gallery、ShanghART、布朗畫廊、季豐軒，以及再度回歸的卓納畫廊、高古軒、立木畫廊、常青畫廊等。

眾所周知台北深具跨領域的收藏傳統，因此今年會展特別新闢藝術載點（Engage），畫廊將以個展或雙個展形式，展出歷史上重要藝術家作品或主題策展。該展區共有 7 間參展畫廊，包含 HdM 畫廊、Lucie Chang Fine Arts、路由藝術、凛、Rossi & Rossi、VETA by Fer Francés、異雲書屋。

新生維度（Edge）專注於挖掘最前沿的當代藝術，畫廊將推出一位年輕或新興藝術家的最新創作。該展區的 20 位參展者包含刺點畫廊的年輕畫家鄭燕垠、首次參展畫廊膠囊上海所帶來的義大利藝術家亞歷山德羅·泰爾迪（Alessandro Teoldi）、imura art gallery 的日本雕塑家日野田崇、L21 Gallery 將展出模糊了數位和實體繪畫表現邊界的 Jordi Ribes，以及同樣首次參展的本事藝術將帶來擅長營造沉浸式環境的希瑪利．辛格．索恩（Himali Singh Soin）。

公共藝術計畫亮點



Eduardo Sarabia創作。(圖/VETA by Fer Francés)

台北當代再次推出的實境計畫（Node），以策展形式呈現大型、沉浸式裝置藝術，使作品展示突破藝術博覽會展位空間限制。該展區一大亮點來自鳳嬌催化室，其裝置作品《有瑕》從建築角度切入，探索紙張作為一種材料所衍伸出的相關歷史文化。台北當代長期關注本地文化脈動，而台灣文化的優勢之一在其豐富的歷史遺產，本屆會展與鳳嬌催化室的合作便是希望拓展台灣傳統文化的保存形式，並藉由一系列年度計畫觸及當代藝術圈及其年輕族群。該計畫鎖定探討兩大議題：首先，是傳統工藝的流失問題；其次，是工藝設計與應用藝術的跨領域問題。實境計畫的年度委託製作將致力結合手工藝、現代設計、當代藝術等三大領域最新的實踐方法，以激發更多年輕觀眾及創作者對於傳統工藝技術與材料的興趣。

思想串流論壇（Ideas Forum）則以「在域外（The Extraterritorial）」為題，邀請到一群重要國際策展人及學者聚首台北當代，著重討論區域性、地方性與文化歸屬感等命題。論壇將以策展人峰會形式進行，既借鑒台灣位於多種東亞歷史路徑交會處所形塑的獨特文化背景，也通過遍佈全球的海外移民社群打造出意想不到的交流橋樑。受邀的各界權威除了與台灣本地策展人及學者分享其工作方向，也將探訪台灣各地藝術家工作室和機構，以進一步推展其研究範圍。本屆參與者包含 Martin Germann（森美術館）、Sun A Moon（Space AfroAsia）、譚雪（大館當代美術館）、黃炳豪（紐約現代藝術博物館）、朱筱蕤（上海外灘美術館）等講者。

亞洲藝術贊助人沙龍



謝景蘭《向埃德加 · 瓦雷茲致敬》。（季豐軒）

台北當代的成立是基於台灣本地藝術市場的實力之上，作為國際藝術博覽會品牌的佼佼者，我們持續為成熟及新興收藏家提供專業服務。本屆首次在台北揭開序幕的亞洲藝術贊助人沙龍－台北場，是一個串聯東亞地區新興贊助人及收藏家的國際平台，提供了志同道合的思想家彼此互動、學習、分享當代藝術收藏的機會。本計畫已於今年 1 月 ART SG 期間搶先發起新加坡場，首場活動為新加坡新銳畫家王亮杰所主講的藝術家講座。本計畫旨在建立一個彈性靈活的藝術樞紐，2023 年發展重心優先落在台灣、日本及新加坡，並結合 The Art Assembly 亞洲會展聯盟旗下國際藝術博覽會品牌資源，以期發揮最大的市場影響力。

將於 2023 年 5 月 12 日至 14 日於台北南港展覽館再登場！貴賓預展及開幕晚會將於 5 月 11 日舉行，首波早鳥票資訊即將公佈，敬請關注官網。