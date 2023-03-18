現代舞大師波赫士夏瑪茲台北「皮蛋豆腐」獻藝　最新獨舞《半醒》合演《一萬種姿態》

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)夏瑪茲的terrain舞團在17及18日，台北表演藝術中心演出19人的大型舞作《一萬種姿態》，展示與獨舞的《半醒》截然不同的風貌。

臺北表演藝術中心邀請法國編舞家波赫士．夏瑪茲（Boris Charmatz）來台演出兩支舞作，並在14日晚《半醒》首演後舉辦慶祝酒會，邀請舞蹈界人士參加，與這位剛剛接掌碧娜鮑許烏帕塔舞團藝術總監、備受國際舞壇關注的編舞家交流。

夏瑪茲才19歲還在舞蹈學校時就開始編舞，他在雷恩國家編舞中心任總監時提出「舞蹈博物館」宣言，將此國家展演機構轉型為一座屬於大眾的舞蹈博物館，將舞蹈作為一種藝術介入社會運動。宣告舞蹈與視覺藝術在體制內外的混種時代正式來臨，創造了當代表演美學的新典範，同時奠定了他在歐洲當代舞壇的地位。北藝中心於 2016 年協同北美館首度邀請他來臺展演《口腔運動:舞蹈博物館計畫》，2018 年演出《夜舞》。

臺北表演藝術中心執行長王孟超表示，北藝中心在好幾年前就開始和夏瑪茲合作，沒想到他這次來，已經有了個新的大名鼎鼎的身份，將為國際舞蹈天團烏帕塔擘劃新的未來，從這兩支舞作，或許大家可以想像一下這個未來。本周末要演的《一萬種姿態》是北藝中心與多個國際場館的共製，發想新奇，跳起來看似混亂，其實有很嚴謹的規範，愛舞的人一定不可錯過。

《半醒》是夏瑪茲最新獨舞，他在台上不但跳舞，還吹口哨，閉著眼睛，吹出腦中想到的旋律，口哨聲又引導出舞步，兩者互相啟應。《一萬種姿態》裏每位舞者表演400種姿態，各各不重覆，變成一個巨大的集合。每個姿態都是由慾望、情況、背景、技巧所激發的，有其存在的理由。

夏瑪茲在酒會上說他上次來台北時看過還是工地的北藝，很高興這次來是全新的劇場裏演出。《半醒》和《一萬種姿態》合演，讓大家看到他創作的兩種面向，不管是內斂安靜、還是狂放大氣，都是他。