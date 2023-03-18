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台灣星宇航空宣布台北直飛洛杉磯　加碼成為洛杉磯快艇隊官方夥伴

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By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/18 12:28
台灣星宇航空宣布台北直飛洛杉磯　加碼成為洛杉磯快艇隊官方夥伴

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）台灣星宇航空宣布即將於4月26日開闢台北-洛杉磯航線，並將成為洛杉磯快艇隊本季及2023-2024球季的官方國際航空夥伴。

星宇航空台北-洛杉磯航線將以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位。頭等艙及商務艙的旅客可以享有隱密的獨立式拉門空間，座椅配有權平躺、符合NASA人體工學的Zero G模式；豪華經濟艙的旅客也可享有寬敞的40英吋椅距，以及舒適的腳靠墊及六向皮革頭靠枕；經濟艙同樣以最高規格打造，不僅S型的舒適輕薄椅背使空間更寬敞，每座亦皆配備六向皮革頭靠枕，此外，星宇航空A350全艙等皆配有4K個人螢幕及豐富的娛樂影音內容，讓搭機時光絕不無聊。

台北-洛杉磯航線的餐點也精心規劃，將獨特的菜單及富有台灣特色的餐點帶上高空。頭等艙及商務艙旅客可享用米其林星級主廚設計的全新法式創意餐點，並備有國際知名、台灣在地獲全球大獎的酒款，豪華經濟艙及經濟艙餐點也絲毫不馬乎，吃得到星宇航空最知名的招牌胡同燒肉套餐，搭配獨家調酒系列，全艙等旅客皆可在班機起飛24小時前完成星宇航空預選餐點，除了能更有效率的運用食材不造成浪費，也能確保每位旅客都能吃到喜歡的餐點。

星宇航空翟健華執行長表示：「身為新踏入美國市場的航空公司，星宇航空非常期待為往返洛杉磯的旅客提供精緻的服務、打造難忘的旅程，洛杉磯為台北的姐妹市，同時我們與洛杉磯快艇隊成為合作夥伴，洛杉磯著實是星宇航空最合適的北美起始點。」

自6月1日起，台北出發洛杉磯的航段將提供快艇隊主題備品，旅客可於報到時獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，於機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌等，皆融入洛杉磯快艇隊的LOGO及主題配色，使旅客可以在機上享受濃濃的球隊氛圍。

洛杉磯快艇隊首席全球夥伴關係營運長 (Chief Global Partnerships Officer) Scott Sonnenberg表示，快艇隊非常榮幸能與星宇航空進行合作，星宇航空的台北-洛杉磯新航線可幫助全世界的快艇迷們抵達洛杉磯，體驗洛杉磯熱情的運動文化及星光熠熠的人文氛圍。
星宇航空
台北
洛杉磯

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