比利時設最新台灣華語文學習中心　年輕人報名踴躍

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）比利時「台灣華語文學習中心」於今（18）日在布魯塞爾舉辦開幕揭牌典禮。

「台灣華語文學習中心」由僑務委員會輔助設立，在歐美地區累計共66所，比利時是最新設立的。駐歐盟兼駐比利時代表處大使陳立國表示，台灣保留了具有文化內涵的正體華語文，是外國人學習華語的最佳選擇。我國也提供華語文獎學金、台灣獎學金及台歐連結獎學金等計畫，鼓勵外國人到台灣學習華語並體驗台灣文化。

陳立國指出，希望透過台灣華語文學習中心的開辦，讓更多歐洲友人瞭解自由民主的台灣社會，同時增進台歐文化交流。

布魯塞爾首都區選出的國會議員德波克（Emmanuel de Bock）提及，台灣華語文學習中心之成立將提供歐洲人士學習華語文之機會並與台灣共享語言及文化，語言是對存在及身分的宣告，分享語言即是分享文化，有助拉近彼此距離，語言也讓我們瞭解到個別的不同，但透過認識這樣的不同，進而產生個體能夠成為群體的希望。

「台灣華語文學習中心-旅比華僑中山學校」負責人郭鳳西告訴媒體，這個以台灣為名的華語文中心在向比利時政府申請設置社團法人的過程十分順利，與她過往經驗不同，讓她喜出望外。

該所華語文學習中心設置於布魯塞爾市區的「華僑中山學校」，主要提供台僑小孩學習中文，而台灣華語文學習中心的招生對象則是18歲以上、非華語文化背景的外國人。第一班授課教師蔡桂蘭說，目前報名的學生主要是20歲在地年輕人。